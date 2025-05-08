Хоррор Alien: Rogue Incursion получит улучшенную версию без VR - релиз уже этой осенью

Survios анонсировала обновлённое издание хоррора Alien: Rogue Incursion, которое больше не потребует VR-гарнитуры. Новая версия под названием Evolved Edition выйдет на PlayStation 5 и PC уже 30 сентября 2025 года.
В Evolved Edition игроков ждут улучшенная графика и ещё более смертоносные ксеноморфы. Игра доступна для предзаказа в Steam. Стандартное издание обойдётся в $29,99, а расширенное Digital Deluxe – в $39,99.
Изначально Alien: Rogue Incursion вышла в декабре 2024 года для VR-устройств (PlayStation VR2 и PCVR), а в феврале 2025-го — на Meta Quest 3. Теперь в суровую вселенную «Чужих» смогут погрузиться и те, кто предпочитает классический геймплей без виртуальной реальности.
Сюжет игры разворачивается между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие». Игроку предстоит отправиться на планету LV-354 в поисках пропавшего товарища. Главную героиню Зулу и её спутника-синтетика Дэвиса 01 ждёт мрачный исследовательский центр «Колыбель Кастора» и встреча с кошмарными созданиями.
Это типа изоляция 2 или что? Кто пояснит?
Не, на изоляцию не похожа совершенно, та была шедевр, а эта так себе, посредственность..
Согласен что изоляция шедевр, жалко давно не было хороших игр по чужому/хищнику или avp
А aliens: fireteam elite норм же игра.
Без очков vr круть.
На игру Doom 2016 напоминает.