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Alien: Rogue Incursion 19.12.2024
Экшен, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
6.6 72 оценки

Хоррор Alien: Rogue Incursion получит улучшенную версию без VR - релиз уже этой осенью

butcher69 butcher69

Survios анонсировала обновлённое издание хоррора Alien: Rogue Incursion, которое больше не потребует VR-гарнитуры. Новая версия под названием Evolved Edition выйдет на PlayStation 5 и PC уже 30 сентября 2025 года.

В Evolved Edition игроков ждут улучшенная графика и ещё более смертоносные ксеноморфы. Игра доступна для предзаказа в Steam. Стандартное издание обойдётся в $29,99, а расширенное Digital Deluxe – в $39,99.

Изначально Alien: Rogue Incursion вышла в декабре 2024 года для VR-устройств (PlayStation VR2 и PCVR), а в феврале 2025-го — на Meta Quest 3. Теперь в суровую вселенную «Чужих» смогут погрузиться и те, кто предпочитает классический геймплей без виртуальной реальности.

Сюжет игры разворачивается между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие». Игроку предстоит отправиться на планету LV-354 в поисках пропавшего товарища. Главную героиню Зулу и её спутника-синтетика Дэвиса 01 ждёт мрачный исследовательский центр «Колыбель Кастора» и встреча с кошмарными созданиями.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ильич Ильич

Это типа изоляция 2 или что? Кто пояснит?

CONDROS

Не, на изоляцию не похожа совершенно, та была шедевр, а эта так себе, посредственность..

Ильич Ильич CONDROS

Согласен что изоляция шедевр, жалко давно не было хороших игр по чужому/хищнику или avp

Беккер5443 Ильич Ильич

А aliens: fireteam elite норм же игра.

Беккер5443

Без очков vr круть.

Беккер5443

На игру Doom 2016 напоминает.