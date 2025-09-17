Хоррор-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition получил релизный трейлер

Разработчики из Survios объявили, что ужастик-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition выйдет на Xbox Series X|S одновременно с версиями для PlayStation 5 и PC (Steam, Epic Games Store) уже 30 сентября.

Популярная VR-игра была переработана для современных платформ, чтобы подарить игрокам ещё более аутентичный опыт выживания в мире Alien. В Evolved Edition ксеноморфы стали умнее, быстрее и непредсказуемее, превращаясь в настоящих кошмарных охотников.

История игры разворачивается между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие». Игроки возьмут на себя роль колониального морпеха-изгоя Зулы Хендрикс, которая вместе с синтетическим союзником Дэвисом 01 отправляется расследовать сигнал бедствия. Их путь приведёт к таинственному объекту компании Gemini Exoplanet Solutions на планете Пурдан — и прямо в лапы ксеноморфов.

Evolved Edition предлагает не только переработанный геймплей, но и улучшенную графику, 60 FPS, 3D-звук, поддержку технологий DualSense и оптимизацию для PS5 Pro. Предзаказы уже доступны на всех платформах, а сама игра стала «золотой», что подтверждает готовность к релизу.