Хоррор-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition получил релизный трейлер

Разработчики из Survios объявили, что ужастик-шутер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition выйдет на Xbox Series X|S одновременно с версиями для PlayStation 5 и PC (Steam, Epic Games Store) уже 30 сентября.
Популярная VR-игра была переработана для современных платформ, чтобы подарить игрокам ещё более аутентичный опыт выживания в мире Alien. В Evolved Edition ксеноморфы стали умнее, быстрее и непредсказуемее, превращаясь в настоящих кошмарных охотников.
История игры разворачивается между событиями фильмов «Чужой» и «Чужие». Игроки возьмут на себя роль колониального морпеха-изгоя Зулы Хендрикс, которая вместе с синтетическим союзником Дэвисом 01 отправляется расследовать сигнал бедствия. Их путь приведёт к таинственному объекту компании Gemini Exoplanet Solutions на планете Пурдан — и прямо в лапы ксеноморфов.
Evolved Edition предлагает не только переработанный геймплей, но и улучшенную графику, 60 FPS, 3D-звук, поддержку технологий DualSense и оптимизацию для PS5 Pro. Предзаказы уже доступны на всех платформах, а сама игра стала «золотой», что подтверждает готовность к релизу.
Не грози южному чужому централу
Так всё толерантненько. Чёрную будут наполнять чёрный. Правда родит она не чёрного, это уже мелочи жизни :)
напомнило https://www.youtube.com/shorts/gPu_3tX6_Xw
Зела Хендрикс. Морпехка. Ну да.. Сильная и независимая пакистанка // Александр Королёв
Не плачь // Vengel Bryde
Очередной негроидный мусор в главной роли та и еще и феминистка... задрали
Так эта игра без VR круто 😎🍿
Тоже очень жду, интересно, что получится
Чем знамениты девелоперы поведуйте?
Не чем особым. Из примечательного они специализируются на VR только. За спиной только два удавшихся проекта.
Sprint Vector, гоночный платформер где мы будучи ранером пытаемся первым финишировать на экстремальном забеге. Молодёжно, пёстро, кислотно и неоно.
Raw Data, более удавшийся. по сути она и сделала студии имя. Коперативный, дезматч шутер. графонистый для VR. Больше сказать про него и не чего.
Хорошие ли у них игры. Для ноунейм студии сойдёт. А так условно Raw Data примеру проигрывает во всём Serious Sam Fusion 2017 которая была у Croteam скорее шуткой VR. Причём сам режим VR там представляли как возможность. И не особенность. Только играется это и выглядит как не странно. В разы лучше. Хотя хорваты умеют в шутеры. Оказывается можно даже в VR сделать отличный шутерок с мясом, где ты не ощутишь себя колекой.
Собственно к чему я это. Survios ноунейм студия которая попытался в разные жанры. Как итог не смогла свой стиль показать или суметь в что, то. Я бы не стал сильно возлагать на них надежды. Учитывая что им дали серьёзную вселенную с большим таким лором. За счёт финансов может и смогут выпустить +-. Но ожидать от студии которая годами лепила VR и те посредственные. Это такое себе.
Думаю вопросов больше нету про студию.
А прикольно. Такой себе Дум с чужими.
Я в любом случае попробую, вселенная нравится. Пока конечно никто Isolation даже не догнал.