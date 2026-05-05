По сообщениям, студия Survios, разработчик VR-игры Alien: Rogue Incursion, уволила большую часть своих сотрудников

Студия Survios, один из старейших разработчиков VR-игр и создатель Alien: Rogue Incursion (2024), по сообщениям, закрывается, так как большая часть персонала была уволена.

Как заметил GameDeveloper, дизайнер боевой системы Дилан Ралстон написал в LinkedIn:

Сегодня мне сообщили, что Survios в ее нынешнем виде будет фактически закрыта, и все члены команды, ответственные за разработку, будут уволены, включая меня.

Он назвал компанию «замечательной» в плане работы, отметив, что она обеспечила «столь необходимую безопасность моей семье в очень трудный момент не только в моей жизни, но и в игровой индустрии в целом».

Старший гейм-дизайнер Алисса Смит также ощутила на себе последствия «наряду с большей частью команды разработчиков».

Я работаю там последние 3 года и мне посчастливилось участвовать в выпуске Alien: Rogue Incursion не только на всех основных VR-платформах, но и в адаптации для обычных экранов и последующих портах на консоли.

Тим Шуман, работавший старшим техническим звукорежиссёром, добавил:

К сожалению, сегодня я должен сообщить о потере работы в игровой индустрии. Это печальный день, и я желаю всего наилучшего всем, кто работал в Survios… Что касается меня, я предвидел это уже давно. Я возьму время, чтобы переосмыслить своё место в игровой индустрии. Игры по-прежнему остаются моей главной страстью и хобби, но я бы солгал, если бы сказал, что последние пару лет не заставили меня пересмотреть своё место в этой индустрии.

Компания Survios выпустила более десятка игр с момента своего основания в 2013 году, начав с нашумевшей игры о полицейских-напарниках Raw Data (2016), которая, в частности, стала одной из первых VR-игр, преодолевших отметку в 1 миллион долларов дохода.

Будучи пионером в этой области, Survios исследовала различные жанры, некоторые из которых были основаны на собственной интеллектуальной собственности, включая гонки Sprint Vector (2018), захватывающую игру по созданию музыки Electronauts (2018) и космическую арену Battlewake (2019).

Студия также выпустила ряд VR-игр, основанных на популярных франшизах и интеллектуальных собственностях, включая боксёрскую игру Creed: Rise to Glory (2018), сюжетную приключенческую игру Westworld Awakening (2019), зомби-шутер The Walking Dead: Onslaught (2020), головоломку Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey (2021), улучшенное переиздание Creed: Rise to Glory – Championship Edition (2023) и шутер по франшизе Alien: Rogue Incursion (2024).