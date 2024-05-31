VR-хоррор Alien Rogue Incursion получил новый геймплейный трейлер

Во время майской выставки State of Play компания Sony Interactive Entertainment показала новую игру для PS VR2 и MetaQuest3 (также доступную в Steam), посвященную жуткой вселенной ксеноморфов: она называется Alien Rogue Incursion и должна выйти в конце 2024 года.

Официальное описание Alien Rogue Incursion гласит: «Это совершенно новая однопользовательская экшен-хоррор VR-игра с оригинальным сюжетом, который полностью окружает игроков ужасами вселенной Чужих. Разработанная фанатами Чужого для фанатов Чужого, Survios использует свой опыт для создания этой технически продвинутой и пугающе захватывающей игры в виртуальной реальности».

Это первая игра, посвященная Чужому, созданная специально для виртуальной реальности. Игра разработана на движке Unreal Engine.