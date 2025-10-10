Создатель Alien Shooter рассказал об истоках серии, ММО-версии и планах на третью часть

Михаил Мурашов, один из основателей и разработчиков серии игр Alien Shooter, стал гостем подкаста, где поделился воспоминаниями о создании культового шутера, рассказал о текущем развитии франшизы и раскрыл подробности о будущей третьей части.

По словам разработчика, на заре индустрии первая Alien Shooter создавалась под влиянием таких проектов, как Crimsonland, однако смогла выделиться за счет более продвинутой на тот момент графики. Вдохновением для Мурашова послужили и классические шутеры вроде Quake и Duke Nukem 3D, которые в свое время произвели на него сильное впечатление. Он также отметил, что продвижение первой части было непростой задачей. Для того чтобы об игре узнали, приходилось договариваться с издателями и вкладывать полученные авансы обратно в рекламу, так как концепция хорошая игра сама себя продаст требовала первоначального толчка.

Центральной идеей своей философии разработки Михаил Мурашов назвал фан. По его мнению, попытки создать игру исключительно ради заработка никогда не приводили к хорошему результату. Он считает, что разработчик должен в первую очередь получать удовольствие от процесса и создавать проект, который будет интересен ему самому. Мурашов также подчеркнул, что считает критически важным для геймдизайнеров играть как в свои, так и в чужие игры, чтобы понимать индустрию и аудиторию.

Развитием серии стал переход к ММО-формату в игре Alien Shooter World. Это решение было продиктовано желанием дать франшизе новое направление и собрать сообщество фанатов в одном месте. Мурашов признался, что переход в новый для себя жанр был крайне сложным процессом, сравнимым с получением еще одного высшего образования. В ММО пришлось значительно углубить геймплей, поскольку простая стрельба по толпам монстров, работавшая в одиночных играх, не способна удержать игроков в долгосрочной перспективе. Для этого команда наделила противников уникальными моделями поведения, чтобы сделать игровой процесс более разнообразным и тактическим.

Говоря о будущем, разработчик подтвердил, что в планах есть Alien Shooter 3. Проект будет развивать идеи, заложенные в Alien Shooter World, и также станет ММО. При этом студия не планирует гнаться за передовой графикой уровня ААА-проектов. Вместо этого акцент будет сделан на фирменной мясистости геймплея: частично разрушаемом окружении, множестве детализированных анимаций смерти противников и отличной оптимизации, позволяющей запускать игру на широком спектре компьютеров. Разработка будет вестись на собственном движке, что дает команде полный контроль над производительностью.