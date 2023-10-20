Издательство Focus Entertainment отмечает рост доходов благодаря Warhammer 40,000: Boltgun и Aliens: Dark Descent

Focus Entertainment получила +30% дохода в прошлом квартале и +70% за первую половину финансового года благодаря успеху таких игр, как Warhammer 40,000: Boltgun и Aliens: Dark Descent, а также Train Sim World 4 и Chants of Sennaar.
"В рассматриваемом периоде продажи были обусловлены не только успехами вышедших в прошлом году игр Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, A Plague Tale: Requiem и Atomic Heart, но и SnowRunner и Insurgency: Sandstorm, которые регулярно получают дополнительный контент", - говорится в пресс-релизе.
В целом продажи за первое полугодие составили 85 млн. евро, что на 30% больше, чем за аналогичное полугодие прошлого года (72,5 млн. евро). За тот же период 90% продаж было осуществлено через цифровых партнеров. Доля международных продаж составила 95% от общей выручки группы. В период до конца финансового года команды будут мобилизованы специально для улучшения и оптимизации Atlas Fallen, а также для подготовки к выпуску Banishers: Ghosts of New Eden и Warhammer 40,000: Space Marine 2.