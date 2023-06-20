На ПК и консолях вышел тактический экшен про ксеноморфов Aliens: Dark Descent ©

Пока знаменитая кинофраншиза "Чужие" переживает далеко не лучшие времена и начинает постепенно забываться зрителем, её игровая версия радует завидной регулярностью. Практически сразу после крепкого кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite, фанаты ксеноморфов получила еще одну игру в жанре тактического экшена. Сегодня официально состоялся релиз Aliens: Dark Descent на ПК цифровой магазин Steam и консолях.

Aliens: Dark Descent предлагает игрокам исключительно одиночное приключение в знаменитой вселенной "Чужих". В этом тактическом экшене вам предстоит взять под свой контроль небольшую группу опытных колониальных морпехов. Командуйте своим отрядом бойцов в реальном времени, чтобы одолеть превосходящие силы ксеноморфов на луне Лета. Алчная корпорация "Вейланд-Ютани", хорошо знакомая по фильмам, вновь пыталась подчинить себе силу пришельцев, но все пошла наперекосяк и вам предстоит исправить их ошибки.

Ниже можно оценить почти один час игрового процесса Aliens: Dark Descent из начала прохождения игры:

Судя по первым отзывам игры, тактическая интерпретация "Чужих" была тепло встречена игроками. На данный момент Aliens: Dark Descent собрала в Steam больше 3 тысяч активных пользователей и этот показатель еще растет. В основном игра получает положительные отзывы, где геймеры хвалят тактические механики и сравнивают её с XCOM.