Первое крупное обновление для Aliens: Dark Descent добавляет новые травмы и исправляет множество багов ©

Команда разработчиков Aliens: Dark Descent выпустила первый крупный патч для игры, который исправляет ошибки, корректирует баланс и добавляет новые травмы, чтобы разнообразить впечатления игроков.

В этом патче представлен обширный список основных исправлений. В частности, устранена ошибка, из-за которой игрок не мог разблокировать Олдувайский нефтеперерабатывающий завод (миссия 11) после завершения миссии "Прайс обмана" (миссия 10).

Кроме того, патч устраняет такие проблемы, как исчезновение гражданских лиц при падении на землю из подъемника и на шахтах Мертвых холмов (Миссия 1). Еще одно существенное исправление гарантирует, что Массовый натиск не прекращается вскоре после начала. Патч также исправляет проблему, из-за которой морпех, попавший в объятия Лицехвата, не получал ограничения в навыках и движения.

Патч решает многочисленные проблемы с диалогами, которые ранее мешали игрокам продвигаться по игре, и добавляет защитную функцию, которая телепортирует ваших пехотинцев, дронов, гражданских лиц рядом с их текущей позицией, если они застрянут в окружающей местности.

Также в обновлении устранены различные сбои, которые могли произойти, например, когда яйца открывались, чтобы выпустить Лицехвата или из-за ИИ Чужих, а также при загрузке автосохранения вступительного ролика и др. Эти улучшения повышают стабильность игры, особенно для тех, кто использует геймпад.

Балансовые изменения в патче направлены на улучшение игрового процесса. Например, теперь пришельцы будут быстрее обнаруживать игроков, только если они находятся близко к источнику шума. Также был значительно увеличен таймер возрождения гуманоидов в миссиях 2, 3, 7 и 10.

Кроме того, в патче фазы энергопогрузчика в Главной шахте Олдувая (миссия 11) и на базе Тантал (миссия 8) превращены в бесконечные натиски, а также удалено несколько укрытий в различных локациях, чтобы скорректировать уровень сложности игры.

Патч вводит в игру пять новых травм, увеличивая разнообразие и углубляя игровой процесс. Среди новых дополнений - Ипохондрик, Гематофобия, Антропофобия, Обсессивно-компульсивная и Ксеноморфобия.