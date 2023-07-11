Первое обновление консольной версии Aliens: Dark Descent содержит исправлений на 9 страниц документа ©

Вслед за ПК версией Aliens: Dark Descent разработчики из студии Tindalos Interactive решили обновить игру на консолях Playstation и Xbox. К большому удивлению многих игроков, патч получился по-настоящему масштабным. В тактическую игру про ксеноморфов было внесено несколько десятков исправлений и улучшений, а полный список примечаний обновления вмещается на целых девять страниц документа.

Авторы Tindalos Interactive извинились перед консольными игроками за отложенный выпуск обновления. По словам разработчиков, это было связано с масштабом проделанной работы и скрупулёзной проверке полученных исправлений. Первое обновление для игры знаменует собой значительный скачок в постоянном стремлении Tindalos Interactive к совершенствованию, балансировке и достижению идеального геймплея для игроков. В этом обновлении они постарались собрать все необходимые исправления, полученные на основе отзывов и комментариев сообщества.

Основные изменения в патче:

Добавлено 5 новых травм для большего разнообразия: Ипохондрик, Гематофобия, Антропофобия, Обсессивно-компульсивная, Ксеноморфофобия.

Чужие теперь будут быстрее обнаруживать вас только в том случае, если вы находитесь близко к источнику шума, который вы издали (а не постоянно)

Несколько укрытий были отключены в "Атмосферном кошмаре" (миссия 6°)

Значительно увеличен таймер респауна гуманоидов в миссиях M2, M3, M7 и M10

Фаза силового погрузчика в Главной шахте Олдувая (миссия 11) теперь представляет собой бесконечный натиск

Подавление различных позиций укрытий в различных локациях (M1, M3, M7, M10, M11)

Фаза энергопогрузчика на базе Танталус (миссия 8) теперь представляет собой бесконечный натиск

Дробилки во время финальной обороны шахты Олдувай (миссия 11) расходятся по всем доступным точкам спавна

Полный список примечаний обновления с указанием всех исправлений доступен на отдельной странице.

Tindalos Interactive заявили, что продолжат работать над улучшением Aliens: Dark Descent. В следующем обновлении запланировано добавление возможность пропускать пролог, отключать таймер и другие улучшения.