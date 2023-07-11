Первое обновление консольной версии Aliens: Dark Descent содержит исправлений на 9 страниц документа

Вслед за ПК версией Aliens: Dark Descent разработчики из студии Tindalos Interactive решили обновить игру на консолях Playstation и Xbox. К большому удивлению многих игроков, патч получился по-настоящему масштабным. В тактическую игру про ксеноморфов было внесено несколько десятков исправлений и улучшений, а полный список примечаний обновления вмещается на целых девять страниц документа.
Авторы Tindalos Interactive извинились перед консольными игроками за отложенный выпуск обновления. По словам разработчиков, это было связано с масштабом проделанной работы и скрупулёзной проверке полученных исправлений. Первое обновление для игры знаменует собой значительный скачок в постоянном стремлении Tindalos Interactive к совершенствованию, балансировке и достижению идеального геймплея для игроков. В этом обновлении они постарались собрать все необходимые исправления, полученные на основе отзывов и комментариев сообщества.
Основные изменения в патче:
- Добавлено 5 новых травм для большего разнообразия: Ипохондрик, Гематофобия, Антропофобия, Обсессивно-компульсивная, Ксеноморфофобия.
- Чужие теперь будут быстрее обнаруживать вас только в том случае, если вы находитесь близко к источнику шума, который вы издали (а не постоянно)
- Несколько укрытий были отключены в "Атмосферном кошмаре" (миссия 6°)
- Значительно увеличен таймер респауна гуманоидов в миссиях M2, M3, M7 и M10
- Фаза силового погрузчика в Главной шахте Олдувая (миссия 11) теперь представляет собой бесконечный натиск
- Подавление различных позиций укрытий в различных локациях (M1, M3, M7, M10, M11)
- Фаза энергопогрузчика на базе Танталус (миссия 8) теперь представляет собой бесконечный натиск
- Дробилки во время финальной обороны шахты Олдувай (миссия 11) расходятся по всем доступным точкам спавна
- Полный список примечаний обновления с указанием всех исправлений доступен на отдельной странице.
Tindalos Interactive заявили, что продолжат работать над улучшением Aliens: Dark Descent. В следующем обновлении запланировано добавление возможность пропускать пролог, отключать таймер и другие улучшения.