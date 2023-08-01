Свежее обновление для Aliens: Dark Descent позволяет отключить функцию "Часы смерти" ©

Вышло новое обновление Aliens: Dark Descent, в котором есть хорошие новости для тех, кто легко переживает из-за игровых таймеров. Создатели отдельно отметили, что исправления были внесены на основе отзывов самих игроков, которые сталкивались с разными проблемами в игре.

Согласно последним примечаниям к патчу, новое обновление для тактической стратегии добавляет возможность удаления "часов смерти" - внутриигрового таймера, который срабатывает в конце кампании.

Длительность таймера зависит от уровня сложности, но теперь его можно просто убрать, предоставив себе столько времени, сколько нужно, чтобы закончить серьезно зловещую историю Aliens: Dark Descent.

Также в обновлении появится возможность пропустить пролог игры, если вы хотя бы раз проходили эту миссию. Это позволит вам освоить тактический геймплей Aliens: Dark Descent и не беспокоиться о том, что в начале новой кампании вам придется держать руку на пульсе.

В дополнение к перечисленным выше возможностям в последнем обновлении появилось еще одно улучшение, направленное на борьбу с разочарованием. Теперь Aliens: Dark Descent будет выполнять автосохранение при каждом выходе из Отаго, поэтому все изменения, внесенные в базу или морскую пехоту, будут автоматически сохраняться.

Это позволит избежать неприятных моментов, когда после длительных изменений в настройках и оптимизации вы понимаете, что не сохранились. Разумеется, обновление также содержит массу исправлений и оптимизаций, так что обязательно ознакомьтесь с полной версией патча, если хотите узнать обо всех нововведениях.

Играть в Aliens: Dark Descent можно прямо сейчас на ПК, PlayStation и Xbox.

Игра представляет собой тактический экшен, в котором вам предстоит провести отряд морских пехотинцев через кишащие ксеноморфами территории, раскрывая при этом оригинальный сюжет в рамках культовой вселенной "Чужих".