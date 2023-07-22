Warhammer 40,000 Boltgun и Aliens: Dark Descent улучшили финансовое состояние Focus Entertainment ©

Focus Entertainment представила финансовый отчет за первый квартал 2023-2024 фискального года завершившемся 30 июня 2023 года.

Объем продаж Focus Entertainment достиг 38,6 млн. евро. Этот квартал в основном был отмечен вкладом игр, запущенных в предыдущих кварталах, а также успешным запуском Warhammer 40 000: Boltgun, разработанной Auroch Digital и представленной 23 мая, а затем Aliens: Dark Descent, представленной 20 июня и разработанной Tindalos Interactive.

Впервые доходы Focus Entertainment включают также вклад Dovetail Games Group, в частности, за счет франшизы Train Sim World и ее DLC.

90% продаж было осуществлено через цифровых партнеров, а доля международных продаж составила 95%.

Focus Entertainment полностью готова и уверена в реализации своей программы на 2023/24 финансовый год. Ближайшие месяцы будут весьма насыщенными: сначала состоится релиз Atlas Fallen (студия Deck 13, полностью принадлежащая ей IP), запланированный на 10 августа 2023 года, а во второй половине финансового года будут выпущены такие крупные игры, как Banishers: Ghost of New Eden, новая франшиза в совместном владении с Don't Nod, и Warhammer 40.000: Space Marine 2, продолжение культовой игры, флагманской лицензии Gamesworkshop.