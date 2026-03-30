Aliens: Fireteam Elite покидает Nintendo Switch: игру удалили из eShop, а доступ к серверам закроют 5 августа 2026 года

Студия Cold Iron Studios без официального предупреждения сняла с продажи версию своего кооперативного шутера для Nintendo Switch. Игра, вышедшая на ПК и консолях в 2021 году, появилась на платформе Nintendo лишь в 2023-м в формате облачного сервиса. Теперь же проект полностью исчез из цифрового магазина eShop.

Полное отключение серверов запланировано на 5 августа 2026 года — после этой даты запустить игру на Switch будет невозможно. Важно отметить, что решение затрагивает исключительно облачную версию: владельцы игры на ПК, PlayStation и Xbox смогут продолжать прохождение и онлайн-сессии в обычном режиме без каких-либо ограничений.

Официальных разъяснений от Cold Iron Studios не последовало, однако эксперты связывают это с техническими сложностями облачного формата (задержки, низкое качество соединения) и, вероятно, низкими продажами на этой платформе.

Учитывая массу негативных отзывов о качестве соединения, разработчики сочли поддержку платформы нецелесообразной. Теперь команда сфокусируется на поддержке игры на ПК и других консолях, где подобных проблем нет.