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Aliens: Fireteam Elite 24.08.2021
Экшен, Шутер, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.7 310 оценок

Купил игру - и потерял доступ: Aliens: Fireteam Elite отключили на Nintendo Switch без возврата денег

IKarasik IKarasik

Владельцы облачной версии Aliens: Fireteam Elite на Nintendo Switch внезапно потеряли доступ к игре. Серверы отключили, а покупателям при этом не предложили вернуть деньги.

Игра вышла на Nintendo Switch в 2023 году и распространялась исключительно через облачный сервис. В отличие от обычной цифровой версии, такой релиз не хранит игру на самой консоли: пользователю фактически предоставляется доступ к копии, которая работает на удаленных серверах.

О закрытии серверов игроков предупредили заранее, поэтому решение не стало неожиданностью. Однако после отключения сервиса владельцы игры фактически остались ни с чем. Ранее стандартная версия стоила $29,99, а Ultimate Edition — $59,99.

Ситуация особенно показательна сейчас, когда индустрия постепенно отказывается от физических носителей. Недавно Sony объявила о прекращении производства дисков для новых игр на PlayStation 5 с 2028 года. На этом фоне история Aliens: Fireteam Elite вновь поднимает вопрос о том, что именно получает игрок, покупая цифровую игру.

При обычной цифровой покупке удаление игры из магазина обычно не лишает владельца возможности скачать ее снова. С облачными играми все иначе: если серверы закрываются, вместе с ними исчезает и сам доступ.

Тем временем Aliens: Fireteam Elite 2 уже готовится к выходу на Nintendo Switch 2. Получается довольно иронично: владельцам первой игры предложили не новую возможность продолжить играть, а фактически новую покупку.

Консоли 5
24
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
A E

хорошая реклама перед выходом второй части

19
0ncnjqybr

Агуши стерпят. Как всегда.

15
SaintsEagle

Ну так nintendo свою лояльную аудиторию за людей не считает

10
qDan

Типикал Нинтенда...

"На этом фоне история Aliens: Fireteam Elite вновь поднимает вопрос о том, что именно получает игрок, покупая цифровую игру":

7
QuerulousLytton