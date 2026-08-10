Купил игру - и потерял доступ: Aliens: Fireteam Elite отключили на Nintendo Switch без возврата денег

Владельцы облачной версии Aliens: Fireteam Elite на Nintendo Switch внезапно потеряли доступ к игре. Серверы отключили, а покупателям при этом не предложили вернуть деньги.

Игра вышла на Nintendo Switch в 2023 году и распространялась исключительно через облачный сервис. В отличие от обычной цифровой версии, такой релиз не хранит игру на самой консоли: пользователю фактически предоставляется доступ к копии, которая работает на удаленных серверах.

О закрытии серверов игроков предупредили заранее, поэтому решение не стало неожиданностью. Однако после отключения сервиса владельцы игры фактически остались ни с чем. Ранее стандартная версия стоила $29,99, а Ultimate Edition — $59,99.

Ситуация особенно показательна сейчас, когда индустрия постепенно отказывается от физических носителей. Недавно Sony объявила о прекращении производства дисков для новых игр на PlayStation 5 с 2028 года. На этом фоне история Aliens: Fireteam Elite вновь поднимает вопрос о том, что именно получает игрок, покупая цифровую игру.

При обычной цифровой покупке удаление игры из магазина обычно не лишает владельца возможности скачать ее снова. С облачными играми все иначе: если серверы закрываются, вместе с ними исчезает и сам доступ.

Тем временем Aliens: Fireteam Elite 2 уже готовится к выходу на Nintendo Switch 2. Получается довольно иронично: владельцам первой игры предложили не новую возможность продолжить играть, а фактически новую покупку.