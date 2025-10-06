Сиквел Aliens: Fireteam Elite получил возрастной рейтинг от ESRB - похоже, анонс не за горами

Похоже, информация о сиквеле Aliens Fireteam Elite появилась в сети до официального анонса. Совет по рейтингам развлекательного программного обеспечения (ESRB) недавно включил Aliens Fireteam Elite 2 в список для PlayStation 5, консолей Xbox Series и ПК, что говорит о том, что продолжение кооперативного шутера 2021 года уже не за горами. Игра получила рейтинг Mature 17+ из-за «крови, расчленёнки и насилия».

В списке указано, что издателем игры является Daybreak Game Company, что знаменует собой заметное изменение по сравнению с соглашением об издании оригинальной игры с Disney 20th Century Games и Cold Iron Studios. Хотя официального подтверждения от Daybreak и Disney не поступало, появление полного рейтинга ESRB означает, что проект находится в стадии разработки и близок к анонсу.

Компания Daybreak Game Company, изначально основанная в 1997 году как Sony Online Entertainment, имеет богатую историю в индустрии онлайн-игр. Известная такими играми, как EverQuest, PlanetSide 2 и DC Universe Online, студия была приобретена Enad Global 7 в 2020 году.

Игра Aliens Fireteam Elite, разработанная Cold Iron Studios, вышла в августе 2021 года на платформах PlayStation, Xbox и ПК. Она представляла собой кооперативный шутер от третьего лица, вдохновленный франшизой «Чужие», где игроки сражались с волнами ксеноморфов в отрядных миссиях. В 2023 году игра получила облачную версию для Nintendo Switch и стала доступна в Xbox Game Pass.