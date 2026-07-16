Aliens: Fireteam Elite 2 показала класс "Мародёр" - новый трейлер раскрывает самого разрушительного бойца отряда

Cold Iron Studios представила новый трейлер Aliens: Fireteam Elite 2, посвящённый классу «Мародёр». Разработчики называют его «мультипликатором силы» отряда — бойцом, сочетающим мощное вооружение для дальнего боя с впечатляющим арсеналом средств ближнего поражения.

В отличие от класса «Специалист», который ориентирован на гибкую настройку способностей в поздней стадии игры, «Мародёр» делает ставку на максимальную огневую мощь. В его распоряжении находятся наплечные ракетные установки Titan Rockets, Blast Cannon для сдерживания противников, ударные заряды, тяжёлый огнемёт и другое вооружение, позволяющее эффективно расправляться с ксеноморфами как на дальней дистанции, так и в ближнем бою.

Новый класс также получил уникальные пассивные способности. Например, серия успешных убийств активирует эффект Rampage, временно повышающий скорострельность, скорость перезарядки и передвижения. Кроме того, после получения удара в ближнем бою «Мародёр» способен автоматически отбрасывать ближайших врагов мощной ударной волной.

Aliens: Fireteam Elite 2 продолжит развивать идеи первой части. Сиквел предложит кооператив на четырёх игроков вместо трёх, новые виды ксеноморфов, расширенную систему классов и более глубокие возможности настройки персонажей.

Точной даты выхода у игры пока нет. Известно лишь, что релиз состоится летом 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Судя по регулярным демонстрациям новых механик и классов, Cold Iron Studios постепенно раскрывает ключевые особенности проекта, готовя игроков к самому масштабному кооперативному противостоянию с ксеноморфами в истории серии.