Aliens: Fireteam Elite 2 покажут уже завтра - дебютный трейлер наконец раскроет продолжение кооперативного шутера

Завтрашний день может стать поворотным для фанатов кооперативных PvE-шутеров: IGN проведёт эксклюзивную презентацию Aliens: Fireteam Elite 2. Старт — в 18:30 по московскому времени. Именно тогда ожидается первый полноценный трейлер продолжения игры, о которой давно ходили слухи, но почти не было официальных деталей.

Интерес к проекту неслучаен. Ещё в 2024 году утечки фактически подтвердили существование сиквела, продолжения шутера от Cold Iron Studios, известной по первой части Aliens Fireteam Elite. Тогда же всплыли детали о пяти классах персонажей — от «Смертоносного» до «Командира» — и новом режиме «Уничтожение», который явно вдохновлён классическими орда-режимами. В целом концепция выглядит как попытка аккуратно расширить формулу первой игры, не ломая её основу.

Любопытно, что при всей активности инвесторов и издателей — включая вложения от Enad Global 7 — официальных подробностей до сих пор почти не было. Последние данные указывают на релиз в 2026 году, что делает завтрашнюю презентацию особенно важной: по сути, это первый шанс увидеть, во что превращается проект спустя годы тишины.

Складывается ощущение, что Cold Iron Studios снова делает ставку на знакомую, но более масштабную кооперативную формулу. И тут есть осторожный оптимизм: первая игра не стала хитом уровня Left 4 Dead, но получила свою нишевую аудиторию. Вопрос в том, сможет ли сиквел выйти за рамки «просто ещё одного кооперативного шутера по франшизе».

Так или иначе, завтрашний показ — это не просто трейлер, а фактически первое публичное подтверждение направления развития игры. И если вы следите за PvE-экшенами, пропускать его точно не стоит.