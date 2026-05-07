Анонсирована Aliens: Fireteam Elite 2 - продолжение кооперативного шутера по бесконечному отстрелу чужих

Издательство IGN First в рамках майской программы представило дебютный трейлер кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 2 от студий Cold Iron Studios и Daybreak Games.

Как сообщается в официальном анонсе IGN, май станет посвящённым игре — в течение месяца будут выходить эксклюзивные материалы, раскрывающие детали проекта, а стартом кампании стала премьера первого трейлера и полноценное раскрытие игры.

Видео демонстрирует возвращение в мрачную вселенную «Чужого», где игрокам вновь предстоит взять под контроль отряд колониальных морпехов и столкнуться с волнами ксеноморфов в PvE-формате от третьего лица.

По предварительной информации, Aliens: Fireteam Elite 2 сохранит кооперативную основу оригинала, но предложит переработанные режимы, новые типы противников и расширенные тактические возможности.

Релиз игры ожидается на PC и консолях текущего поколения, однако точная дата выхода пока не раскрывается.