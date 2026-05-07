Aliens: Fireteam Elite 2 TBA
Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.7 6 оценок

Анонсирована Aliens: Fireteam Elite 2 - продолжение кооперативного шутера по бесконечному отстрелу чужих

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Издательство IGN First в рамках майской программы представило дебютный трейлер кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 2 от студий Cold Iron Studios и Daybreak Games.

Как сообщается в официальном анонсе IGN, май станет посвящённым игре — в течение месяца будут выходить эксклюзивные материалы, раскрывающие детали проекта, а стартом кампании стала премьера первого трейлера и полноценное раскрытие игры.

Видео демонстрирует возвращение в мрачную вселенную «Чужого», где игрокам вновь предстоит взять под контроль отряд колониальных морпехов и столкнуться с волнами ксеноморфов в PvE-формате от третьего лица.

По предварительной информации, Aliens: Fireteam Elite 2 сохранит кооперативную основу оригинала, но предложит переработанные режимы, новые типы противников и расширенные тактические возможности.

Релиз игры ожидается на PC и консолях текущего поколения, однако точная дата выхода пока не раскрывается.

Red Salamandra

А у первой сервера как раз отключили недавно. Я думал потому что игра ни о чем, а оказывается это ко второй части.

Zodiac169

Если честно чёт выглядит как кусок дерьма.

FrankPank

Выглядит как длс к первой части

CommunicativeDorn

Шляпа 🎩