"Еще более смертоносная орда ксеноморфов": первые впечатления журналистов от экшена Aliens: Fireteam Elite 2

Представители СМИ, как это часто бывает, получили возможность поиграть в предфинальный билд кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 2. Судя по реакции журналистов, грядущий сиквел от Cold Iron Studios не собирается что-то кардинально менять в своей формуле, но масштабирует и улучшит ее во всех направлениях. Если первая часть Aliens: Fireteam Elite заставляла отбиваться втроем, то теперь игра предлагает собрать отряд до четырех морпехов.

Журналисты подчеркивают, что сиквел прекрасно передает атмосферу и накал страстей культового фильма «Чужие» Джеймса Кэмерона. Aliens: Fireteam Elite 2 — это не камерный сурвайвал-хоррор в духе Alien: Isolation, где один монстр вызывает ужас. Здесь напряжение создается за счет подавляющего количества врагов.

Нет ничего более панического, чем момент, когда ваш датчик движения внезапно загорается множеством белых точек, и из темных углов, дверей, вентиляций и даже потолка вырываются десятки ксеноморфов.

— пишет один из рецензентов mp1st.

Среди ключевых изменений и улучшений в Aliens: Fireteam Elite 2 обозреватели выделили улучшенный кооператив, классовое развитие и разнообразные локации.

При одиночном прохождении или нехватке живых людей в лобби их место, как и в первой части, занимают ИИ-синтетики. Они справляются со своими обязанностями неплохо, но авторы статьи отмечают, что на высоких уровнях сложности без помощи живых слаженных товарищей не обойтись.

Армия ксеноморфов пополнилась новыми жуткими мутантами. Журналисты встретились с "Взрывниками", оставляющими после себя лужи смертоносной кислоты, "Сиренами", непрерывно зовущими подкрепление, и настоящим гигантом по кличке "Надзиратель" — монструозным и смертоносным куском бронированного хитина.

Классы в Aliens: Fireteam Elite 2 особо не изменились, но были переработаны и переименованы. Главным нововведением стало появление шестого, гибридного эндгейм-класса — Специалист, который позволит игрокам комбинировать перки и способности из деревьев развития всех остальных профессий.

Подытожив впечатления, журналисты отметили лишь один субъективный недостаток превью-версии — слабо сведенную музыку, где спокойный эмбиент порой слишком меланхолично диссонировал с кромешным мясотрясением на экране. Однако этот технический баг, вероятно, исправят к релизу. В целом, по словам авторов, студия идет максимально безопасным, но надежным курсом. Fireteam Elite 2 — это идеальный сиквел, в котором умножены все лучшие стороны первой части.

Релиз Aliens: Fireteam Elite 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится уже 25 августа 2026 года.