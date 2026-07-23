ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Aliens: Fireteam Elite 2 25.08.2026
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.5 22 оценки

Кооперативный экшен Aliens: Fireteam Elite 2 выйдет в конце августа

monk70 monk70

Разработчики из Cold Iron Studios объявили, что их грядущая кооперативная хоррор-игра Aliens: Fireteam Elite 2 выйдет 25 августа этого года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Так что до релиза остался примерно месяц.

Игра будет доступна в стандартном издании за 49,99 евро или в специальном премиум-издании к 40-летию за 69,99 евро, которое будет включать два пакета: Ripley's Hive Exterminator Pack и Herk Mondo's Pest Pack с косметическими аксессуарами.

+ ещё 2 картинки
Трейлеры 4
7
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

еще один кооп алиен, ну посмотрим, прошлые не оч были