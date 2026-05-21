Новый трейлер Aliens: Fireteam Elite 2 демонстрирует разрушительный класс специалиста в эндгейме

IGN First представил эксклюзивный взгляд на класс Специалист, и это вариант для эндгейма, который позволяет комбинировать все другие доступные классы, а единственным препятствием на пути к созданию билда, который не смогут победить даже ксеноморфы, является ваш прогресс в разблокировке их способностей.

Специалист — универсальное дополнение к любой команде. Однако для его разблокировки потребуется терпение, поскольку требования довольно строгие. Но если учесть награду в виде класса, который позволяет максимально использовать навыки ваших товарищей по команде, то ваши усилия, безусловно, окупятся.

Только будьте осторожны, чтобы случайно не использовать эти способности против своих же товарищей, если вы проходите более сложные уровни игры, поскольку в этой игре есть дружественный огонь.

Aliens: Fireteam Elite 2 выходит этим летом для Xbox Series X/S, PS5 и PC и знаменует собой дебют кооперативного режима для четырёх игроков.