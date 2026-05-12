Оцениваем дизайн ксеноморфов Aliens: Fireteam Elite 2 - Чужие будут представлены во всей красе

В сети появились новые скриншоты к грядущему кооперативному PvE-шутеру от третьего лица Aliens: Fireteam Elite 2. Разработчики готовятся к масштабному релизу игры этим летом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а пока предлагают игрокам поближе познакомиться с главными звездами проекта — смертоносными врагами, с которыми предстоит бороться командам до четырех человек.

Авторы раскрыли девять уникальных типов противников, среди которых заявлены не только ксеноморфы, но и враждебные синтетики, а также совершенно новые патогенные мутанты. Поклонников серии ждут стычки как с ветеранами первой части, так и с ранее невиданными кошмарами:

Трутень — классический ксеноморф, делающий ставку на молниеносные удары в ближнем бою и тактику засад. Монстр легко ускользает в вентиляционные шахты, поэтому без плотного сфокусированного огня уничтожить его будет крайне трудно.

Сокрушитель — еще один возвращающийся враг. Огромная особь с тяжелобронированным черепом, легко обездвиживающая игроков мощными таранами. Огонь в лоб не принесет результатов — придется отвлекать его и заходить с флангов.

Взрывник — опасный зараженный Чужой, покрытый гнойниками. При приближении к людям он детонирует. Зазевавшихся десантников ждет мгновенная смерть, однако меткий стрелок может подорвать его в толпе, нанеся урон самим ксеноморфам.

Предвестник — агрессивная многорукая форма жизни, порожденная опасным патогеном, туловище которой почти полностью состоит из гигантской пасти. Главная угроза монстра кроется в мощных приемах захвата.

Сирена — живая и подвижная биологическая тревога. Сирена почти не представляет прямой физической угрозы, однако на ее крик немедленно сбегаются волны других ксеноморфов.

Кроме этого бестиарий игры пополнится видами Striker и Warden, а также обновленными синтами, в том числе машинами модели Bulwark. Создатели намекают, что это далеко не полный список врагов грядущего сиквела.

При внимательном изучении свежих кадров и опубликованных скриншотов можно отметить, что базовый дизайн большинства монстров во многом повторяет модели существ из первой части. Впрочем, этот шаг разработчиков трудно назвать минусом — 3D-модели пришельцев стали заметно детальнее и получили современную графическую проработку, благодаря чему привычные хитиновые панцири ксеноморфов смотрятся еще более интересно и устрашающе.