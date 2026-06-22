Режиссёр Aliens: Fireteam Elite 2 обещает "бесконечные способы" координировать действия с товарищами по команде

Aliens: Fireteam Elite 2 твердо намерена улучшить возможности кастомизации по сравнению с оригиналом, особенно с введением класса Специалист. Однако на этом все не остановилось, поскольку игроки также могут использовать новый элементальный урон и настраивать своё оружие множеством способов.

Разнообразие настолько велико, что, по словам режиссёра Криса Кросса, четыре медика могут отправиться на миссию с совершенно разными комплектами снаряжения. В интервью TechRadar он сказал:

Возможностей для кастомизации достаточно, чтобы взять с собой четырёх медиков, и каждый из них будет разным. В основном это синергия оружия, синергия урона, синергия способностей. Забавно, можно подумать, что четыре медика не так эффективны в атаке, но на самом деле можно взять медика-отравителя и установить медицинскую станцию, которая будет распылять яд; это почти чит-код, потому что почти все работают на высоких скоростях, что очень помогает. Это просто потрясающе.

Он также отметил «бесконечное количество способов скоординировать действия с друзьями, чтобы правильно экипироваться в группе… Вы можете настроить все по своему вкусу». Конечно, все эти различные методы нанесения урона нужно тщательно контролировать, поскольку на более высоких уровнях сложности применяется дружественный огонь. Как отмечает Кросс, приседание становится «очень важным», чтобы избежать нежелательных убийств членов команды.

Aliens: Fireteam Elite 2 выйдет этим летом на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, дата релиза пока не подтверждена.