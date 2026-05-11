Сиквел Aliens: Fireteam Elite 2 пропустит магазин Xbox на PC

Кооперативный шутер для 3 игроков Aliens: Fireteam Elite ранее стал успешным релизом для экосистемы Microsoft, получив поддержку Xbox Play Anywhere и кроссплея. Однако продолжение игры пойдет по другому пути. Представители Daybreak Game Company подтвердили, что Aliens: Fireteam Elite 2 пропустит программу Play Anywhere и весь магазин Xbox на PC в целом. Разработчики заявили, что в настоящее время они поддерживают только платформы Steam и Epic Games Store для выпуска на PC.

Отказ от релиза в магазине Microsoft подчеркивает текущие проблемы платформы с естественным привлечением разработчиков и аудитории. Внутренние сообщения компании указывают на то, что новый генеральный директор Xbox Аша Шарма признает слабые позиции на рынке PC и недовольство игроков. Для исправления ситуации до конца года готовится крупное обновление магазина. Также руководство привлекло новых специалистов по поиску и обнаружению контента, включая выходца из Instacart Дэвида Шлосса.

На данный момент Microsoft предлагает разработчикам выгодные условия, отдавая 88 % дохода по сравнению с 70 % у Steam. Также были отменены первоначальные взносы для авторов. Несмотря на это, создатели Aliens: Fireteam Elite 2 выбрали релиз в Epic Games Store с 1 дня, полностью проигнорировав Xbox PC. Многие студии неохотно выпускают свои проекты в магазине Microsoft без предварительных маркетинговых контрактов или сделок для подписки Game Pass.

Интеграция подписки Game Pass помогла платформе быстро вырасти, но при этом приучила пользователей ждать появления игр в сервисе, а разработчиков требовать гарантийных выплат. Пока неизвестно, как Microsoft планирует решать эту проблему в долгосрочной перспективе до 2028 года, но текущие изменения в руководстве указывают на активные попытки исправить положение дел на рынке.