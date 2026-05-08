Стали известны первые подробности и системные требования Aliens: Fireteam Elite 2

Cold Iron Studios представила первые подробности и официальные системные требования Aliens: Fireteam Elite 2. Игра выйдет на ПК летом 2026 года.

В Aliens: Fireteam Elite 2 до четырёх игроков окажутся в шкурах колониальных морских пехотинцев, дислоцированных в самых враждебных уголках вселенной «Чужих». Ксеноморфы будут рыскать по коридорам, устраивать засады из тени и нападать в огромном количестве.

Игрокам придётся координировать свои действия с отрядом, использовать уникальные способности каждого класса и адаптироваться на ходу по мере того, как столкновения будут перерастать из напряжённых противостояний в полномасштабную войну. Более того, игра обещает более глубокую механику отряда, более умных врагов и полностью настраиваемый класс Специалиста. В Aliens: Fireteam Elite 2 появятся новые и улучшенные классы. Каждый из них привнесёт в бой свой уникальный стиль игры и тактические способности, благодаря чему каждая комбинация отряда будет отличаться. Как уже говорилось, также будет полностью настраиваемый класс, называемый Специалистом. Этот класс позволит игрокам комбинировать основные и второстепенные способности из всех доступных классов.

В игре будет несколько специальных карт для режима «Орда». Таким образом, вам предстоит сражаться с нарастающими волнами ксеноморфов и других смертоносных врагов, получая все более ценные награды по мере того, как вы будете продвигаться дальше в этом натиске.

Aliens: Fireteam Elite 2 обещает огромное разнообразие новых ксеноморфов. Поэтому игрокам придётся использовать все доступные средства. Например, вы можете использовать электрошоковые дубинки для ближнего боя. Или вы можете использовать пиротехнику и электрошокеры, чтобы ослабить неумолимый фронт ксеноморфов, прежде чем они захватят вас и ваш отряд.

Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400 с 10 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA RTX 2060. Также игре потребуется 35 ГБ свободного места на диске. С такой системой вы сможете играть в разрешении 1080p/низкие настройки с частотой 30 кадров в секунду.

Для игры в разрешении 1080p/высокие настройки с частотой 60 кадров в секунду вам понадобится AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5-12600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD 6700 или NVIDIA RTX 3070.