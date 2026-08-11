В Aliens: Fireteam Elite 2 показали класс "Медик" - он не только лечит союзников, но и превращает поддержку в оружие

До выхода Aliens: Fireteam Elite 2 осталось всего две недели, и Cold Iron Studios продолжает знакомить игроков с классами персонажей. В новом демонстрационном трейлере разработчики представили «Медика» — специалиста поддержки, который способен не только восстанавливать здоровье товарищей, но и заметно усиливать их боевые возможности.

Одним из главных инструментов класса станет «Боевой стимулятор». После улучшения до «Всплеска адреналина» способность повышает сопротивляемость урону и даёт иммунитет к отталкиванию. Для тех, кто предпочитает делать ставку на огневую мощь, предусмотрен «Оверклок»: он увеличивает скорострельность и ускоряет перезарядку оружия.

Ещё одна важная способность — «Усовершенствованная травматологическая станция». Её можно превратить в «Станцию усиления», которая дополнительно повышает сопротивляемость урону и увеличивает наносимый союзниками урон. Однако на этом возможности медика не заканчиваются.

Ту же станцию можно модернизировать до «Ядовитой станции» и использовать уже не для поддержки команды, а против врагов. Попавшие в область её действия противники будут получать урон с течением времени, а количество получаемой энергии увеличится в пять раз. Таким образом, класс способен менять роль прямо во время боя, превращая лечебную инфраструктуру в средство контроля поля сражения.

Для непосредственных столкновений медик также получит подходящее вооружение, включая «Огненный шар X1» и «Тактический дробовик Type 21 Mk. 2». Дополняют арсенал различные перки. Например, «Манера общения с пациентами» позволяет вдвое быстрее поднимать павших союзников, а «Руки хирурга» дают иммунитет к отталкиванию во время реанимации, использования предметов и других действий.

В результате «Медик» в Aliens: Fireteam Elite 2 выглядит далеко не пассивным классом, который просто стоит позади остальных бойцов и следит за полосками здоровья. Его способности позволяют одновременно усиливать команду, контролировать пространство и наносить дополнительный урон противникам.

Aliens: Fireteam Elite 2 выйдет 25 августа на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Осенью игра также появится на Nintendo Switch 2.