Кооперативный симулятор инопланетных воришек Aliens Took My Stuff обзавёлся дебютным трейлером

Студия Red Core Games анонсировала кооперативный симулятор вора Aliens Took My Stuff и показала первый трейлер. Команде до четырёх пришельцев предстоит тайно грабить дома землян, вынося всё от диванов до зубных щёток ради изучения ДНК человека.

Игровой процесс завязан на скрытности и использовании гаджетов вроде телекинеза для левитации мебели. Если воришки разбудят хозяев, им придётся бросать лут и спасаться бегством от разъярённых граждан с бейсбольными битами.

Добытые образцы позволят улучшать летающую тарелку и открывать мощные технологии для следующих налётов. При желании игроки смогут похитить и самих людей для сканирования в космической лаборатории.

Точная дата выхода от издательства Polden Publishing пока неизвестна, но у игры уже появилась страница в Steam. Проект получит текстовую поддержку на русском языке прямо в день релиза.