Aliens vs. Predator (2010) хоррор, который не устарел отметил 16-летие

Спустя шестнадцать лет после выхода перезапуск Aliens vs. Predator 2010 года по‑прежнему вызывает бурные дискуссии среди фанатов хоррора и шутеров. Игра — запомнившаяся тремя параллельными кампаниями (морпех, Чужой, Хищник), клаустрофобным дизайном уровней и жёсткой атмосферой — вернула классический научно‑фантастический конфликт игрокам с тремя уникальными игровыми стилями.

В 2010‑м видение Rebellion разделило игроков на радикально разные роли: у морпеха — уязвимое, тактическое выживание; у Хищника — фэнтези охотника с гаджетами и маскировкой; у Чужого — быстрая, ближнебойная роль, превращающая уровни в ночной кошмар. Это разнообразие было сильнейшей стороной проекта — каждая кампания ощущалась как отдельная игра, но общий мир держал всё в едином, давящем тоне.