Карточный рогалик Alina of the Arena выйдет на консолях до конца 2023 года

Издатель DANGEN Entertainment и разработчик PINIX выпустят карточный рогалик Alina of the Arena на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch в 2023 году.
Мы очень рады объединить усилия с DANGEN Entertainment и представить рогалик Alina of the Arena более широкой аудитории на консолях, — отметила студия PINIX в пресс-релизе.
Alina of the Arena представляет собой смесь коллекционной карточной игры и тактики в стиле roguelike, вобравшую в себе лучшие элементы каждого жанра. Игрокам предстоит сыграть за Алину, грозную женщину-гладиатора, которая должна вести беспощадный бой перед кровожадной толпой, чтобы выжить, раунд за раундом.
Alina of the Arena впервые вышла в раннем доступе в Steam 14 января 2022 года, а полный релиз PC-версии состоялся 14 октября 2022 года.