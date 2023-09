Карточный рогалик Alina of the Arena выйдет на консолях до конца 2023 года

Представьте себе, что вы — раб, вынужденный сражаться на арене за свою жизнь и ради развлечения жестокой толпы. Ваш единственный шанс на свободу — это победить всех своих противников с помощью своей умной тактики и уникальной колоды карт.

Alina of the Arena — это тактическая рогалик-игра, в которой вас ждёт геймплей, сочетающий в себе черты из Slay the Spire и Into the Breach. Подбирайте карты, что подходят вашему стилю игры, и создавайте собственную стратегию, чтобы успешно пройти все уровни.

Но не думайте, что всё будет зависеть только от ваших карт. В этой игре вы также должны учитывать позиционирование своих врагов и местность на арене. Используйте хитрость и ловкость, чтобы заставить врагов атаковать друг друга или заманить их в ловушки. Покажите всем, что вы — настоящий гладиатор.