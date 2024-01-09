Alisa, вдохновленная играми ужасов выживания 90-х, получит версию для консолей в начале февраля

Издатель Top Hat Studios и разработчик Casper Croes выпустят Alisa, вдохновленную играми ужасов выживания 90-х годов, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 6 февраля, объявили компании.

Впервые Alisa была выпущена для ПК в Steam 22 октября 2021 года. 9 сентября 2022 года было выпущено обновление Developer's Cut с различным новым контентом. Консольные версии содержат все обновления и новый контент, ранее добавленный в версию для ПК, а также многочисленные исправления и оптимизации качества жизни.

Элитный королевский агент Алиса, преследующая отъявленного вора в фантастическом мире, чем-то напоминающем 1920-е годы, внезапно оказывается унесенной в старый, причудливый особняк в викторианском стиле. Оказавшись в перевернутом мире, Алиса должна найти способ сбежать, и все это время ее преследуют странные, механизированные, похожие на кукол обитатели особняка. Сможете ли вы выжить в кукольном домике и сбежать, сохранив свою человечность?