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Alisa: The Parting 2025 г.
Выживание, Ужасы, Инди
4 2 оценки

Представлен геймплейный трейлер Alisa: The Parting - спин-оффа ретро-хоррора Alisa

butcher69 butcher69

Издательство Top Hat Studios представило трейлер Alisa: The Parting — спин-оффа культового ретро-хоррора Alisa от Каспера Круса. Новая игра продолжает сюжет оригинала и предлагает пройти кампанию как в одиночку с AI-напарником, так и вдвоём в кооперативе на одном экране.

Сюжет вновь отправляет офицера королевской гвардии Алису в опасное приключение. Вместе с напарником Жаном Франсуа она преследует преступника, похитившего загадочные чертежи. Однако погоня быстро оборачивается кошмаром — Алиса снова оказывается в Кукольном доме, а Жан должен в одиночку справляться с мрачными тайнами.

Релиз Alisa: The Parting ожидается на PC (Steam) и неназванных консолях. Дата выхода пока не объявлена.

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