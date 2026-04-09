Alkahest 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Средневековье
8.2 110 оценок

Эпичный трейлер Alkahest подчеркивает наследие Dark Messiah

Gutsz Gutsz

Разработчики из Push On представили дебютный геймплейный трейлер на The Triple-i Initiative 2026. Авторы сосредоточились на исследовании заброшенных руин и пещерных систем, кишащих гоблинами. Однако главной звездой ролика стала не архитектура, а глубокая интерактивность окружения и боевая система, которая практически в деталях цитирует классику жанра.

Основной акцент в трейлере сделан на том, как игрок может использовать пространство против своих врагов. В Alkahest ближний бой не ограничивается простыми ударами меча... Игроки смогут использовать рельеф в свою пользу, выстраивать собственные ловушки и творить экшен через алхимию.

Студия Push On открыто заявляет, что придерживается философии «плотности, а не объемов». Вместо пустого открытого мира игроков ждет полуоткрытый мир, насыщенный секретами и реагирующими на действия игрока системами. В качестве главных источников вдохновения разработчики называют Dishonored и Dark Messiah of Might and Magic, что отчетливо прослеживается в динамике боя и свободе действий.

Мы верим в создание миров, где каждый угол имеет значение, а системы взаимодействуют друг с другом не по скрипту, а по логике игрока.

— подчеркивают в Push On.

Игра издается компанией HypeTrain Digital и разрабатывается для ПК и консолей. Разработчики пока не готовы назвать даже примерное окно релиза, предпочитая сосредоточиться на полировке механик.

TheSkoofLord

Вот это мы реально ждём:) Эх Тёмный Мессия это легенда, жаль, что так и не случилось продолжения.

WerGC

это мы ждем и Fatekeeper

Dаtа

Алкофест будет хуже Абобы

ОгурчикЮрец

ТОП, только ждать долго.

Роман45554

круто но скорей всего игры то нет чисто технодемка

