Эпичный трейлер Alkahest подчеркивает наследие Dark Messiah

Разработчики из Push On представили дебютный геймплейный трейлер на The Triple-i Initiative 2026. Авторы сосредоточились на исследовании заброшенных руин и пещерных систем, кишащих гоблинами. Однако главной звездой ролика стала не архитектура, а глубокая интерактивность окружения и боевая система, которая практически в деталях цитирует классику жанра.

Основной акцент в трейлере сделан на том, как игрок может использовать пространство против своих врагов. В Alkahest ближний бой не ограничивается простыми ударами меча... Игроки смогут использовать рельеф в свою пользу, выстраивать собственные ловушки и творить экшен через алхимию.

Студия Push On открыто заявляет, что придерживается философии «плотности, а не объемов». Вместо пустого открытого мира игроков ждет полуоткрытый мир, насыщенный секретами и реагирующими на действия игрока системами. В качестве главных источников вдохновения разработчики называют Dishonored и Dark Messiah of Might and Magic, что отчетливо прослеживается в динамике боя и свободе действий.

Мы верим в создание миров, где каждый угол имеет значение, а системы взаимодействуют друг с другом не по скрипту, а по логике игрока.

— подчеркивают в Push On.

Игра издается компанией HypeTrain Digital и разрабатывается для ПК и консолей. Разработчики пока не готовы назвать даже примерное окно релиза, предпочитая сосредоточиться на полировке механик.