Похожая на Dark Messiah of Might and Magic ролевая игра Alkahest получила новый геймплейный трейлер

Студия Push On представила свежий трейлер своей фэнтезийной ролевой игры Alkahest, вдохновлённой Dark Messiah of Might & Magic. Проект также черпает идеи из Dishonored и Kingdom Come: Deliverance, обещая игрокам динамичный ближний бой, исследование реалистичных средневековых локаций и продвинутую систему алхимии.

События Alkahest разворачиваются в королевстве Каданор, где игроку отводится роль младшего сына небогатого лорда. В регионе назревает конфликт — три влиятельных дома борются за власть, и ваш герой оказывается втянутым в эту борьбу. Впереди — замки, деревни, густые леса и другие места, в духе подлинного фэнтези.

Главная особенность игры — интерактивные сражения: можно не только фехтовать, но и использовать окружение. Примеры — сбросить врага с утёса, поджечь масляную лужу или уронить дерево. Вместо классической магии здесь используется алхимия: рецепты, самодельные метательные зелья, масла для оружия и ловушки.

Игра создаётся для ПК, дата выхода пока не объявлена.