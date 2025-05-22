Похожая на Dark Messiah of Might and Magic ролевая игра Alkahest получила новый геймплейный трейлер

Студия Push On представила свежий трейлер своей фэнтезийной ролевой игры Alkahest, вдохновлённой Dark Messiah of Might & Magic. Проект также черпает идеи из Dishonored и Kingdom Come: Deliverance, обещая игрокам динамичный ближний бой, исследование реалистичных средневековых локаций и продвинутую систему алхимии.
События Alkahest разворачиваются в королевстве Каданор, где игроку отводится роль младшего сына небогатого лорда. В регионе назревает конфликт — три влиятельных дома борются за власть, и ваш герой оказывается втянутым в эту борьбу. Впереди — замки, деревни, густые леса и другие места, в духе подлинного фэнтези.
Главная особенность игры — интерактивные сражения: можно не только фехтовать, но и использовать окружение. Примеры — сбросить врага с утёса, поджечь масляную лужу или уронить дерево. Вместо классической магии здесь используется алхимия: рецепты, самодельные метательные зелья, масла для оружия и ловушки.
Игра создаётся для ПК, дата выхода пока не объявлена.
Королевская конча — вообще плохой пример для подражания. Максимально душный геймплей, от и до.
ну не дум, а ближе к ведьмаку с неторопливым обстоятельным геймплеем, квесты, приключения, вживание в роль туповатого но неплохого парня. самая жуть в монастыре - помолиля утром, переписал рукопись, пожрал помолился и спать. как представил что так до смерти - такая тоска взяла
Ну конечно же. Если же в игре каждую секунду не взрываются фиолетовые взрывы, персонажей с петушинными причëсками цвета лгбt и не онлайна значит игра для зумеров душная.
красиво, а наделе боевка будет как обле, но только с добиваниями
Ох уж эти мохучие эксперты из комментариев. И в любой теме спорт всех мастеров и в будущее горазды заглядывать
Если Avowed - Абоба, значит Alkahest - Алкотест, логично?
Скорей Алкофест.
Аlkofest
Вот, сходу та же ассоциация))
ну если будет боёвка как dark messiah (ну или около того) уже будет не плохо
Ждем. // Станислав Филонов
Ещё как ждём🍻🍻🍻👍 // Nvidia Power
Пояснение для "патриков".Это не геймплей а дико постановочный ролик.
Так нагло копировать анимации из Dark Messiah - это позор. Хоть бы свои придумали.
видно, что не реальный геймплей, а постановка, камера очень дерганая, каждое движение в разные стороны камеру "кинематографично" шатает, за 10 секунд видео почти укачало
Алкашест? 🍻😁 // Nvidia Power
Алкахест
Алкофест)
это вам не Абоба!
пободрей всяких занудных соулсов-элденов
Зачем пререндер называть геймплеем?
Настоящий бы геймплей глянуть, а не пререндер
Ролик конечно выглядит очень круто не хватает только магии как в Dark Messiah.
это мы ждем,эх еще бы расчлененку
Я не буду в такое играть даже если мне предложат за это миллион.
Видно же что постанова
Такие крутые бои были ток в hellblade 2
и они были чисто постановочные и круто срежиссированные, но крутые да, там это было уместно, а тут думаю будет по факту совсем другое, обычная хак н слеш боевка
Hellblade это просто кинцо с шизанутой, минимум геймплея и тупыми головоломками. Боевка однотипная.
Если геймплей на релизе будет выглядеть так же.. дайте две ))
Ага, конечно. По факту в реале такого не будет.