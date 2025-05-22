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Alkahest 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Средневековье
8.3 75 оценок

Похожая на Dark Messiah of Might and Magic ролевая игра Alkahest получила новый геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

Студия Push On представила свежий трейлер своей фэнтезийной ролевой игры Alkahest, вдохновлённой Dark Messiah of Might & Magic. Проект также черпает идеи из Dishonored и Kingdom Come: Deliverance, обещая игрокам динамичный ближний бой, исследование реалистичных средневековых локаций и продвинутую систему алхимии.

События Alkahest разворачиваются в королевстве Каданор, где игроку отводится роль младшего сына небогатого лорда. В регионе назревает конфликт — три влиятельных дома борются за власть, и ваш герой оказывается втянутым в эту борьбу. Впереди — замки, деревни, густые леса и другие места, в духе подлинного фэнтези.

Главная особенность игры — интерактивные сражения: можно не только фехтовать, но и использовать окружение. Примеры — сбросить врага с утёса, поджечь масляную лужу или уронить дерево. Вместо классической магии здесь используется алхимия: рецепты, самодельные метательные зелья, масла для оружия и ловушки.

Игра создаётся для ПК, дата выхода пока не объявлена.

41
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Яхычкваш

Королевская конча — вообще плохой пример для подражания. Максимально душный геймплей, от и до.

13
вовец

ну не дум, а ближе к ведьмаку с неторопливым обстоятельным геймплеем, квесты, приключения, вживание в роль туповатого но неплохого парня. самая жуть в монастыре - помолиля утром, переписал рукопись, пожрал помолился и спать. как представил что так до смерти - такая тоска взяла

Pravdarub

Ну конечно же. Если же в игре каждую секунду не взрываются фиолетовые взрывы, персонажей с петушинными причëсками цвета лгбt и не онлайна значит игра для зумеров душная.

DESOL4TE

красиво, а наделе боевка будет как обле, но только с добиваниями

10
Криал

Ох уж эти мохучие эксперты из комментариев. И в любой теме спорт всех мастеров и в будущее горазды заглядывать

11
StarfieJId

Если Avowed - Абоба, значит Alkahest - Алкотест, логично?

9
Rаyden

Скорей Алкофест.

5
AlexFoRestor

Аlkofest

7
Imnogamer

Вот, сходу та же ассоциация))

Alumiel

ну если будет боёвка как dark messiah (ну или около того) уже будет не плохо

5
Пользователь ВКонтакте

Ждем. // Станислав Филонов

5
Пользователь ВКонтакте

Ещё как ждём🍻🍻🍻👍 // Nvidia Power

4
Wersus Pro

Пояснение для "патриков".Это не геймплей а дико постановочный ролик.

5
Sickofitall

Так нагло копировать анимации из Dark Messiah - это позор. Хоть бы свои придумали.

4
Retro Ranger

видно, что не реальный геймплей, а постановка, камера очень дерганая, каждое движение в разные стороны камеру "кинематографично" шатает, за 10 секунд видео почти укачало

4
Пользователь ВКонтакте

Алкашест? 🍻😁 // Nvidia Power

2
Dimitriy S

Алкахест

Imnogamer Dimitriy S

Алкофест)

Terry Bogard

это вам не Абоба!

2
вовец

пободрей всяких занудных соулсов-элденов

2
Бенедикт Вольфрамович

Зачем пререндер называть геймплеем?

1
Saint01

Настоящий бы геймплей глянуть, а не пререндер

1
saa0891

Ролик конечно выглядит очень круто не хватает только магии как в Dark Messiah.

1
WerGC

это мы ждем,эх еще бы расчлененку

GG4

Я не буду в такое играть даже если мне предложат за это миллион.

demonvandal

Видно же что постанова
Такие крутые бои были ток в hellblade 2
и они были чисто постановочные и круто срежиссированные, но крутые да, там это было уместно, а тут думаю будет по факту совсем другое, обычная хак н слеш боевка

Ghost_God

Hellblade это просто кинцо с шизанутой, минимум геймплея и тупыми головоломками. Боевка однотипная.

Avtor-avtora

Если геймплей на релизе будет выглядеть так же.. дайте две ))

Ghost_God

Ага, конечно. По факту в реале такого не будет.