Разработчики Alkahest подтверждают: трейлер - пререндер, но созданный на игровом движке и с оригинальными ассетами

Недавно представленный трейлер фэнтезийного экшена Alkahest, дебютного проекта студии Push On, вызвал неоднозначную реакцию у игрового сообщества. Многие зрители усомнились, что видео демонстрирует реальный геймплей, предположив, что это пререндеренный ролик.
В интервью изданию PC Gamer разработчики подтвердили, что трейлер действительно является пререндером, однако созданным на движке самой игры и с использованием оригинальных игровых ассетов. По словам авторов, некоторые элементы, такие как движение камеры и отдельные анимации, были доработаны специально для видео, чтобы придать ему более зрелищный и кинематографичный эффект.
Несмотря на то, что трейлер создан в виде пререндера, он, как утверждают разработчики, достаточно достоверно отражает ситуации, с которыми столкнутся игроки в финальной версии Alkahest. Геймерам предстоит использовать разнообразные методы для сражений с гоблинами и другими монстрами, комбинируя традиционное оружие вроде меча и лука с алхимией и взаимодействием с окружением.
Журналисты PC Gamer отметили, что студии Push On, возможно, стоило добавить в трейлер уведомление о том, что показанные кадры не являются записью реального геймплея. Подобная практика достаточно распространена среди разработчиков и помогает избежать недопонимания и завышенных ожиданий у аудитории.
Как вспомню Дарк Мессия....Игра блаж) Какая ж там атмосфера была...Геймплей...Помню наигравшись в нее, искал на Oblivion моды, которые к дарк мессии её приблежали б геймлейно (но не нашел).
А какие там разговорю между гоблинами были , я подслушивал их часто
Заметно было сразу.
Ну, хоть подтвердили догадки и то хорошо.
баба резиновая, но после фотошопа как настоящая?
одно и то же, почему игры такие унылые стали? скорее бы жта 6 уже вышла, не могу я терпеть уже всякий кол поветочный
Какую повестку ты увидел в трейлере этой игры?
Ты серьезно гта? Да это будет самая повесточная параша