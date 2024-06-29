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Alkahest 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Средневековье
8.4 36 оценок

Разработчики Alkahest подтверждают: трейлер - пререндер, но созданный на игровом движке и с оригинальными ассетами

Lunersun
Новости

Недавно представленный трейлер фэнтезийного экшена Alkahest, дебютного проекта студии Push On, вызвал неоднозначную реакцию у игрового сообщества. Многие зрители усомнились, что видео демонстрирует реальный геймплей, предположив, что это пререндеренный ролик.

В интервью изданию PC Gamer разработчики подтвердили, что трейлер действительно является пререндером, однако созданным на движке самой игры и с использованием оригинальных игровых ассетов. По словам авторов, некоторые элементы, такие как движение камеры и отдельные анимации, были доработаны специально для видео, чтобы придать ему более зрелищный и кинематографичный эффект.

Несмотря на то, что трейлер создан в виде пререндера, он, как утверждают разработчики, достаточно достоверно отражает ситуации, с которыми столкнутся игроки в финальной версии Alkahest. Геймерам предстоит использовать разнообразные методы для сражений с гоблинами и другими монстрами, комбинируя традиционное оружие вроде меча и лука с алхимией и взаимодействием с окружением.

Журналисты PC Gamer отметили, что студии Push On, возможно, стоило добавить в трейлер уведомление о том, что показанные кадры не являются записью реального геймплея. Подобная практика достаточно распространена среди разработчиков и помогает избежать недопонимания и завышенных ожиданий у аудитории.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Избранный Иноса

Как вспомню Дарк Мессия....Игра блаж) Какая ж там атмосфера была...Геймплей...Помню наигравшись в нее, искал на Oblivion моды, которые к дарк мессии её приблежали б геймлейно (но не нашел).

4
Лицо со шрамом

А какие там разговорю между гоблинами были , я подслушивал их часто

0
SoRaS3

Заметно было сразу.

Ну, хоть подтвердили догадки и то хорошо.

2
Oscilograf

баба резиновая, но после фотошопа как настоящая?

-3
KANSERVATOR

одно и то же, почему игры такие унылые стали? скорее бы жта 6 уже вышла, не могу я терпеть уже всякий кол поветочный

-8
Anton Shvyrkov

Какую повестку ты увидел в трейлере этой игры?

7
Kesti

Ты серьезно гта? Да это будет самая повесточная параша

7