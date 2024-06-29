Разработчики Alkahest подтверждают: трейлер - пререндер, но созданный на игровом движке и с оригинальными ассетами

Приключенческий боевик с элементами ролевой игры, погружающий игроков в мрачный и интригующий средневековый мир королевства Каданор. В этом феодальном обществе, раздираемом конфликтами между тремя могущественными домами, игрокам предстоит взять на себя роль младшего сына мелкого лорда, стремящегося изменить свою судьбу и прославить свой род.

Сюжет игры разворачивается на фоне растущей угрозы: на границах графства участились необычные набеги гоблинов. Это становится отправной точкой для главного героя, получившего шанс проявить себя и заслужить репутацию. Перед игроками встаёт вызов: готовы ли они пролить пот и кровь ради славы и будущего своей семьи?

Мир Alkahest предлагает богатое разнообразие локаций для исследования. От величественных замков и таинственных лесов до живописных деревень — каждое место наполнено уникальными персонажами и интересными историями. Взаимодействие с жителями этого мира и принятие важных решений формируют неповторимый путь каждого игрока через игру.

Боевая система выделяется своей динамичностью и высокой степенью взаимодействия с окружающей средой. Игроки могут творчески подходить к сражениям, используя элементы ландшафта и подручные средства. Возможность повалить дерево на врагов, сбросить их с обрыва или поджечь их одежду добавляет тактическую глубину и разнообразие в каждый бой. При этом арсенал игрока не ограничивается традиционным оружием — даже простая верёвка в умелых руках может стать смертоносным инструментом.

Другой интересной особенностью игры является использование уникальной системы алхимии. Она заменяет традиционную для жанра магическую систему. Эта важная игровая механика позволяет игрокам экспериментировать с различными ингредиентами, создавая широкий спектр эффектов. Будь то следование проверенным рецептам или смешивание компонентов по собственному усмотрению, результаты алхимических экспериментов могут быть использованы разнообразными способами. Готовые смеси можно применять как метательное оружие, масло для усиления клинков, незаметно подбрасывать в карманы NPC или даже употреблять самому, что каждый раз приводит к непредсказуемым последствиям.