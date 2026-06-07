Разработчики Alkahest представили два новых геймплейных трейлера на IGN Live и Future Games Show

Студия Push On выпустила сразу два свежих геймплейных ролика своего мрачного экшена от первого лица Alkahest. Видео дебютировали на крупных летних презентациях IGN Live и Future Games Show, раскрыв ключевые механики взаимодействия с миром и исследования локаций.
Трейлер «Uncover the Ruins» (с Future Games Show)
Первое видео фокусируется на перемещении, скрытности и изучении древних локаций.
- Вертикальный геймплей: Игроков ждут опасные подъемы, скрытые маршруты и динамичный паркур от первого лица.
- Механические загадки: Продвижение по сюжету требует понимания работы древних механизмов, наблюдения и экспериментов.
- Стелс: Помимо открытых столкновений, в игре будут полноценные скрытные механики для бесшумного прохождения.
Трейлер «Master the Environment» (с IGN Live)
А второй ролик полностью посвящен боевой системе и алхимии. Окружающий мир в Alkahest становится полноценным оружием в руках игрока.
- Интерактивное окружение: Любой объект, вплоть до сломанного крана, можно использовать в бою, чтобы запустить цепную реакцию.
- Алхимический бой: Сражения завязаны на комбинировании алхимических составов и элементов окружения для устранения врагов.
Суммарно оба ролика дают наиболее полное представление о том, как будет играться амбициозный иммерсивный экшен.
Это похоже на dark messiah, спору нет, но жаль тут не будет ее...
свернул башку он гоблину прям как дум гай