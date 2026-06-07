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Alkahest 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Средневековье
8.3 122 оценки

Разработчики Alkahest представили два новых геймплейных трейлера на IGN Live и Future Games Show

Апчхий Апчхий

Студия Push On выпустила сразу два свежих геймплейных ролика своего мрачного экшена от первого лица Alkahest. Видео дебютировали на крупных летних презентациях IGN Live и Future Games Show, раскрыв ключевые механики взаимодействия с миром и исследования локаций.

Трейлер «Uncover the Ruins» (с Future Games Show)

Первое видео фокусируется на перемещении, скрытности и изучении древних локаций.

  • Вертикальный геймплей: Игроков ждут опасные подъемы, скрытые маршруты и динамичный паркур от первого лица.
  • Механические загадки: Продвижение по сюжету требует понимания работы древних механизмов, наблюдения и экспериментов.
  • Стелс: Помимо открытых столкновений, в игре будут полноценные скрытные механики для бесшумного прохождения.

Трейлер «Master the Environment» (с IGN Live)

А второй ролик полностью посвящен боевой системе и алхимии. Окружающий мир в Alkahest становится полноценным оружием в руках игрока.

  • Интерактивное окружение: Любой объект, вплоть до сломанного крана, можно использовать в бою, чтобы запустить цепную реакцию.
  • Алхимический бой: Сражения завязаны на комбинировании алхимических составов и элементов окружения для устранения врагов.

Суммарно оба ролика дают наиболее полное представление о том, как будет играться амбициозный иммерсивный экшен.

Мероприятия Трейлеры
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Solstice

Это похоже на dark messiah, спору нет, но жаль тут не будет ее...

Роман45554

свернул башку он гоблину прям как дум гай