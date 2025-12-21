Alkahest, грядущая экшен-RPG, действие которой разворачивается в мрачном средневековом фэнтезийном мире, достигла важной вехи в Steam, превысив 500 000 добавлений в списки желаний по всему миру.
После почти двух лет активной разработки команда выпустила новое обновление для сообщества, предлагающее более подробный обзор того, как выглядит Alkahest, с особым акцентом на её физически обоснованную, направленную боевую систему. Обновление даёт представление о философии дизайна, лежащей в основе фехтования, реакции врагов и интерактивного окружения.
Вместо традиционного боя с помощью нажатия кнопок, Alkahest стремится предложить реалистичные и продуманные сражения, где позиционирование, время и осведомлённость об окружающей среде играют решающую роль. Игрокам рекомендуется использовать инерцию, рельеф местности и физические взаимодействия, чтобы выжить в столкновениях с более сильными и многочисленными противниками.
Команда подтверждает, что в настоящее время ведётся работа над полноценным геймплейным трейлером, который будет представлен, как только остальные системы, включая битвы с боссами и кинематографические элементы, будут готовы к показу.
В настоящее время Alkahest находится в разработке для ПК, PlayStation и Xbox.
Ого, я уже и забыл про него, интересно че там в итоге выйдет)
ну по ролику выглядит многообещающе и вопрос будет а будет ли жизнь ща сценарием
Алкогест.. кто-то перебрал настолько много, что в средневековье попал?
По статистике, выкуп обычно составляет 20-25% от всех кто добавил в избранное.
ждем шедевр
Добавление в список желаемого - вообще не означает будущей покупки и успеха
Алкохест. Хмм, интересная игра, возьмем на заметку.
Push On, кипрская студия, состоящая из более чем 40 опытных разработчиков, ранее работавших над AAA-и независимыми играми(???) Издатель HypeTrain Digital, соучредитель и генеральный директор является Алексей Михайлов. https://hypetraindigital.com/ Сплетня с Reddit «...русские притворились кипрскими гражданами, работающими в команде разработчиков, чтобы раскрыть, что они, вероятно, финансируются ГазПромом или какой-либо другой российской олигархической компанией, чтобы обойти санкции и привлечь деньги. Потому что это, по сути, схема для "Международной команды", работающей из Кипра. Особенно это касается тех, кто финансируется HypeTrain Digital (который является их издателем), поскольку Алексей Михайлов, их основатель, является одним из тех людей, которые делают эти связи.»( RevVerendRedline). Может и так, но лучше бы реально делали игру.
Перепись алкашей прошла успешно :)