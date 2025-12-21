Разработчики Alkahest сообщили о 500 тыс добавлений в списки желаний Steam и поделилась подробностями боевой системы

Alkahest, грядущая экшен-RPG, действие которой разворачивается в мрачном средневековом фэнтезийном мире, достигла важной вехи в Steam, превысив 500 000 добавлений в списки желаний по всему миру.

После почти двух лет активной разработки команда выпустила новое обновление для сообщества, предлагающее более подробный обзор того, как выглядит Alkahest, с особым акцентом на её физически обоснованную, направленную боевую систему. Обновление даёт представление о философии дизайна, лежащей в основе фехтования, реакции врагов и интерактивного окружения.

Вместо традиционного боя с помощью нажатия кнопок, Alkahest стремится предложить реалистичные и продуманные сражения, где позиционирование, время и осведомлённость об окружающей среде играют решающую роль. Игрокам рекомендуется использовать инерцию, рельеф местности и физические взаимодействия, чтобы выжить в столкновениях с более сильными и многочисленными противниками.

Команда подтверждает, что в настоящее время ведётся работа над полноценным геймплейным трейлером, который будет представлен, как только остальные системы, включая битвы с боссами и кинематографические элементы, будут готовы к показу.

В настоящее время Alkahest находится в разработке для ПК, PlayStation и Xbox.