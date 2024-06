Ролевая игра от первого лица Alkahest, похожая на Dark Messiah of Might and Magic, получила впечатляющий первый трейлер

Alkahest - это новая фэнтезийная приключенческая ролевая игра от первого лица от разработчика Push On, которая называет себя духовным наследником Dark Messiah of Might & Magic, а также ссылается на Dishonored и Kingdom Come: Deliverance. В игре вам предстоит сражаться в ближнем бою, исследовать реалистичные средневековые локации, изучать алхимию и многое другое.

Alkahest, ролевая игра от первого лица похожая на Dark Messiah of Might and Magic, получила впечатляющий дебютный трейлер

Действие Alkahest происходит в королевстве Каданор, где вы являетесь младшим сыном мелкого лорда. Баланс сил в регионе в лучшем случае напряженный, поскольку три дома борются за контроль. Вы будете исследовать замки, деревни, леса и другие места, подобающие средневековому фэнтезийному сеттингу.

Что еще более интересно, Alkahest обещает "динамичные бои с упором на интерактивное окружение". Это значит, что вы будете выстраивать комбо, используя как свои атаки, так и окружающую среду. Один из примеров, который приводит Play On: "Свалить дерево на голову врага, сбросить его с обрыва, поджечь". Огонь - это часть алхимии Alkahest, которая дополняет ближний бой вместо магической системы. Вы будете следовать рецептам или создавать собственные метательные средства, напитки, масла для оружия и ловушки для врагов. Стелс и грубый рукопашный бой поддерживаются и поощряются.

Alkahest находится в разработке для ПК.