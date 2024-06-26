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Alkahest 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Средневековье
7 3 оценки

Ролевая игра от первого лица Alkahest, похожая на Dark Messiah of Might and Magic, получила впечатляющий первый трейлер

butcher69
Новости

Alkahest - это новая фэнтезийная приключенческая ролевая игра от первого лица от разработчика Push On, которая называет себя духовным наследником Dark Messiah of Might & Magic, а также ссылается на Dishonored и Kingdom Come: Deliverance. В игре вам предстоит сражаться в ближнем бою, исследовать реалистичные средневековые локации, изучать алхимию и многое другое.

Alkahest, ролевая игра от первого лица похожая на Dark Messiah of Might and Magic, получила впечатляющий дебютный трейлер

Действие Alkahest происходит в королевстве Каданор, где вы являетесь младшим сыном мелкого лорда. Баланс сил в регионе в лучшем случае напряженный, поскольку три дома борются за контроль. Вы будете исследовать замки, деревни, леса и другие места, подобающие средневековому фэнтезийному сеттингу.

Что еще более интересно, Alkahest обещает "динамичные бои с упором на интерактивное окружение". Это значит, что вы будете выстраивать комбо, используя как свои атаки, так и окружающую среду. Один из примеров, который приводит Play On: "Свалить дерево на голову врага, сбросить его с обрыва, поджечь". Огонь - это часть алхимии Alkahest, которая дополняет ближний бой вместо магической системы. Вы будете следовать рецептам или создавать собственные метательные средства, напитки, масла для оружия и ловушки для врагов. Стелс и грубый рукопашный бой поддерживаются и поощряются.

Alkahest находится в разработке для ПК.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Вадим Якимов

алкотест) ну в постановочных роликах то всегда все блестит и сверкает..пока сам игру не запустишь..)

11
СнопакДоминатор

Геймплея нет, только пререндер показали.

10
Cheburaxa

Вещь...

8
Unicorling

Алкозельцер вот ты какой

5
Alumiel

ну выглядит офигенно конечно! И отсылочки к механикам Dark Messiah были)

5
Spillik

Трейлер похоже фул пререндер.

5
Exies27

Годно!

3
Челодой моловек 94

Это чеза бомба, как гром среди ясного, слегка вызвали не доверие разнобразие анимаций, пахнет буллщитом, сперва подумал это VR

Саунд напомнил Шерлок, Гая Ричи и Король Артур его же

3
Антонов7373

Надеюсь годная будет игра. Хороший трейлер)

2
SpunkyWendell

Выглядит хорошо. Но почему то кажется, что некоторые приёмчики быстро задолбают).

0
WerGC

отлично смотрится

0
slim108

Мне в принципе нравится, но... магии и фаерболлов нет, по ходу:( Одна алхимия. Для кого как, конечно, но для меня это минус... большой. Дали бы хоть пару-тройку "заклинаний" наподобие знаков в ведьмаке, что-ли. Если так и будет на релизе, не уверен, буду ли в нее играть.

0
Повелитель Бомжей

как-то так

0
Пользователь ВКонтакте

Да мне чёт тогда не зашла // Илья Дроздов

-1
Пользователь ВКонтакте

Алкофест. // Игорь Сергеев

-1
Гемор

по графике мне не хватает мрачности, ну так терпимо, качну когда выйдет

-2