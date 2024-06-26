Ролевая игра от первого лица Alkahest, похожая на Dark Messiah of Might and Magic, получила впечатляющий первый трейлер

Alkahest - это новая фэнтезийная приключенческая ролевая игра от первого лица от разработчика Push On, которая называет себя духовным наследником Dark Messiah of Might & Magic, а также ссылается на Dishonored и Kingdom Come: Deliverance. В игре вам предстоит сражаться в ближнем бою, исследовать реалистичные средневековые локации, изучать алхимию и многое другое.
Alkahest, ролевая игра от первого лица похожая на Dark Messiah of Might and Magic, получила впечатляющий дебютный трейлер
Действие Alkahest происходит в королевстве Каданор, где вы являетесь младшим сыном мелкого лорда. Баланс сил в регионе в лучшем случае напряженный, поскольку три дома борются за контроль. Вы будете исследовать замки, деревни, леса и другие места, подобающие средневековому фэнтезийному сеттингу.
Что еще более интересно, Alkahest обещает "динамичные бои с упором на интерактивное окружение". Это значит, что вы будете выстраивать комбо, используя как свои атаки, так и окружающую среду. Один из примеров, который приводит Play On: "Свалить дерево на голову врага, сбросить его с обрыва, поджечь". Огонь - это часть алхимии Alkahest, которая дополняет ближний бой вместо магической системы. Вы будете следовать рецептам или создавать собственные метательные средства, напитки, масла для оружия и ловушки для врагов. Стелс и грубый рукопашный бой поддерживаются и поощряются.
Alkahest находится в разработке для ПК.
алкотест) ну в постановочных роликах то всегда все блестит и сверкает..пока сам игру не запустишь..)
Геймплея нет, только пререндер показали.
Вещь...
Алкозельцер вот ты какой
ну выглядит офигенно конечно! И отсылочки к механикам Dark Messiah были)
Трейлер похоже фул пререндер.
Годно!
Это чеза бомба, как гром среди ясного, слегка вызвали не доверие разнобразие анимаций, пахнет буллщитом, сперва подумал это VR
Саунд напомнил Шерлок, Гая Ричи и Король Артур его же
Надеюсь годная будет игра. Хороший трейлер)
Выглядит хорошо. Но почему то кажется, что некоторые приёмчики быстро задолбают).
отлично смотрится
Мне в принципе нравится, но... магии и фаерболлов нет, по ходу:( Одна алхимия. Для кого как, конечно, но для меня это минус... большой. Дали бы хоть пару-тройку "заклинаний" наподобие знаков в ведьмаке, что-ли. Если так и будет на релизе, не уверен, буду ли в нее играть.
как-то так
Да мне чёт тогда не зашла // Илья Дроздов
Алкофест. // Игорь Сергеев
по графике мне не хватает мрачности, ну так терпимо, качну когда выйдет