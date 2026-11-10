Devolver Digital анонсировала свою первую "AAA-игру" - All Army Attack

Издатель Devolver Digital, известный своими инди-хитами, объявил о выходе в высшую лигу. Компания анонсировала All Army Attack — свою первую игру класса AAA. Разработкой занимается студия Blacklight Games.

All Army Attack — это хаотичный масштабный рогалик-автобаттлер. Игрокам предстоит объединять животных и растения, собирать огромные армии и давать отпор неумолимой космической угрозе. В игре заявлен внушительный набор карт: можно нанимать уникальные войска и технику, прокачивать бойцов и призывать подкрепления. От скромного отряда предстоит пройти путь до неудержимой орды из сотен боевых единиц.

Особое внимание уделено кастомизации: карты можно улучшать, а бойцов — скрещивать и мутировать, подбирая уникальную тактику для каждого прохождения. Помимо сражений, в игре будет проработанная система развития базы, где добытые ресурсы можно вкладывать в усиление бонусов, новые возможности или даже модные головные уборы для персонажей.

Релиз запланирован на 2027 год. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam. В честь анонса разработчики выпустят эксклюзивную демоверсию: опробовать её можно будет с 16 по 23 ноября в рамках фестиваля Steam Auto-Battler Fest. Поддержка русского языка заявлена в интерфейсе и субтитрах.