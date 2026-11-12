Безумная кооперативная All Haul the King получила дату выхода - тащить труп короля через королевство придется 22 января

Разработчики представили необычный музыкальный трейлер All Haul the King — кооперативного приключения, в котором игрокам предстоит воскресить погибшего короля гоблинов. Правда, для этого сначала придётся протащить его безжизненное тело через целое королевство.

Вместе с друзьями игроки отправятся в путешествие, полное препятствий, опасных участков и головоломок. Главная задача — любой ценой доставить тело монарха к месту воскрешения, используя смекалку, физическую силу и совершенно безумную гоблинскую магию.

Судя по концепции, основной источник веселья в All Haul the King — необходимость действовать сообща. Участникам придётся координировать свои действия, преодолевать сложный рельеф и находить способы перемещать королевские останки даже в самых неудобных обстоятельствах.

Новый трейлер выполнен в формате шуточной песни, которая рассказывает о гибели гоблинского короля и объясняет, зачем героям понадобилось столь необычное путешествие.

All Haul the King выйдет 22 января 2027 года на PC в Steam.