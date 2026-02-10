ЧАТ ИГРЫ
All Living Things 2026 г.
Логические, Инди, Средневековье
Во всем виновата женщина: выход инди-игры All Living Things задержится, потому что разработчик влюбился

Проект All Living Things какое-то время считался одним из самых визуально очаровательных и концептуально уникальных предстоящих инди-хитов. Игра, вдохновленная "Свитком Рипли" (алхимической рукописью XV века), обещала игрокам погружение в мир загадочной поэзии, ручной покадровой анимации и сложных головоломок. Однако почти год разработчик ничего не сообщал о прогрессе разработки. И, как выяснилось, во всем виновата женщина.

Разработка игры идет медленно, потому что я встретил прекрасную женщину, - написал разработчик, известный под ником Saint Vulture.

Сообщество отреагировало с пониманием и поддержкой. "Огорчает, но я не могу вас винить", - написал один пользователь. "Это самое честное объяснение задержки, которое я когда-либо видел в игровой индустрии", - заметил другой.

Несмотря на романтическую паузу, разработка All Living Things продолжается. Игроки по-прежнему могут добавить игру в список желаний Steam, одновременно поддерживая не только творческий проект, но и личное счастье разработчика.

CheckDevNull
6
JohnyKitamao

так виновата не женщина, а мужик, который не способен держать себя в руках и ведёт себя, как школьник

4
Hevin

Личная жизнь? Ты о ней наверное и не слышал никогда.

4
RoboB
4