Во всем виновата женщина: выход инди-игры All Living Things задержится, потому что разработчик влюбился

Проект All Living Things какое-то время считался одним из самых визуально очаровательных и концептуально уникальных предстоящих инди-хитов. Игра, вдохновленная "Свитком Рипли" (алхимической рукописью XV века), обещала игрокам погружение в мир загадочной поэзии, ручной покадровой анимации и сложных головоломок. Однако почти год разработчик ничего не сообщал о прогрессе разработки. И, как выяснилось, во всем виновата женщина.

Разработка игры идет медленно, потому что я встретил прекрасную женщину, - написал разработчик, известный под ником Saint Vulture.

Сообщество отреагировало с пониманием и поддержкой. "Огорчает, но я не могу вас винить", - написал один пользователь. "Это самое честное объяснение задержки, которое я когда-либо видел в игровой индустрии", - заметил другой.

Несмотря на романтическую паузу, разработка All Living Things продолжается. Игроки по-прежнему могут добавить игру в список желаний Steam, одновременно поддерживая не только творческий проект, но и личное счастье разработчика.