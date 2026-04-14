Анонсирован масштабный тактический шутер All Out War: Red Horizon

Холодная война перешла в «горячую» фазу. Студия Fullscale Interactive официально представила All Out War: Red Horizon — масштабный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной 1980-х и 1990-х годов, где по всему миру вспыхнула Третья мировая война.
Игрокам предстоит примерить форму солдат НАТО или Варшавского договора в жестоких и бескомпромиссных сражениях. Это не просто перестрелки, а настоящая общевойсковая операция с применением техники, разрушаемым окружением и глубокими стратегическими системами.
Главные особенности:
- Атмосфера 80-х и 90-х: Тщательно воссозданная эстетика эпохи, оказавшейся на пороге тотального уничтожения.
- Масштаб и стратегия: Комбинированные бои (пехота + техника) и механики, требующие тактического планирования.
- Оффлайн-режим и боты: Редкая и важная фишка — игра полностью поддерживает одиночный режим. Вы сможете сражаться с ИИ-ботами или против них на всех доступных картах.
- Платформа: Игра разрабатывается специально для ПК.
СССР посильнее будет
Сразу вспомнилось