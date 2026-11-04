All Rats on Deck назвала сроки выхода кооператива о плавании к океану

Twin Beacon Studio и издатель Loopr Partners объявили дату выхода All Rats on Deck — кооперативного приключения, в котором до четырёх игроков управляют самодельным колёсным пароходом. Игра выйдет 3 декабря 2026 года на ПК в Steam.

По сюжету крысам приходится покинуть родные места и отправиться через опасные болота к открытому океану. Команде предстоит управлять судном, собирать припасы, преодолевать пороги и другие препятствия, а также поддерживать работу двигателя. Для топлива подойдут практически любые найденные предметы, хотя некоторые эксперименты могут привести к неожиданным последствиям.

Пароход также оснащён гарпунной пушкой, позволяющей взаимодействовать с окружающим миром. В игре предусмотрены онлайн-кооператив для четырёх человек и голосовой чат с привязкой к расстоянию между персонажами. Успех путешествия будет зависеть от слаженной работы всей команды.

На данный момент All Rats on Deck заявлена только для ПК через Steam. Бесплатная демоверсия уже доступна в магазине.