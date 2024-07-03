Шпионская стратегия All Walls Must Fall стала бесплатна в Steam

Берлин, 2089 год. Холодная война затянулась, город разделен стеной, а шпионы ведут тайную войну. В этой атмосфере разворачивается тактическая игра All Walls Must Fall, которая 23 февраля 2018 года вышла из раннего доступа Steam, а на днях стала бесплатной для всех желающих.

Взрыв атомной бомбы грозит уничтожить мир. Чтобы предотвратить катастрофу, спецслужбы обеих сторон отправляют агентов в прошлое, чтобы найти виновных и остановить их.

Геймплей: All Walls Must Fall сочетает в себе элементы тактики, стелса и разрушаемости окружения. Вы управляете отрядом агентов, используя управление временем для планирования действий и выполнения заданий как скрытно, так и открыто. Процедурно-генерируемые уровни сплетаются в нелинейную кампанию, а ключевые моменты сюжета прописаны вручную.