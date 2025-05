Город на грани: открытое бета-тестирование необычного градостроителя All Will Fall стартует 9 июня

Издатель tinyBuild и студия All Parts Connected объявили дату открытого бета-тестирования постапокалиптического градостроителя All Will Fall — оно стартует уже 9 июня. Релиз игры на ПК в Steam запланирован на 2025 год.

All Will Fall предлагает уникальный взгляд на жанр градостроительных симуляторов. Мир поглотил океан, и теперь вам предстоит возглавить группу выживших, строящих вертикальный город на последнем клочке суши. Но есть нюанс: каждое здание может рухнуть. Физически.

Игра предлагает систему строительства, основанную на реальной физике, где важно учитывать вес, баланс и поддержку сооружений. Неудачная конструкция — и ваш город может сложиться, как карточный домик. Зато успешные архитектурные решения позволят вам добраться до редких ресурсов или рационально использовать пространство.

Управление колонией — не менее сложная задача. На борту — инженеры, моряки, рабочие, каждые со своими нуждами и возможностями. Принимать решения придется постоянно: кого накормить, кому отказать, когда применить силу, а когда проявить сострадание.

Каждая сессия — это новая история с уникальными событиями: штормами, восстаниями, таинственными находками и, конечно же, риском обрушения. All Will Fall — это не просто игра про строительство, это выживание на грани катастрофы, где каждое решение может стать последним.