Город на грани: открытое бета-тестирование необычного градостроителя All Will Fall стартует 9 июня

Издатель tinyBuild и студия All Parts Connected объявили дату открытого бета-тестирования постапокалиптического градостроителя All Will Fall — оно стартует уже 9 июня. Релиз игры на ПК в Steam запланирован на 2025 год.
All Will Fall предлагает уникальный взгляд на жанр градостроительных симуляторов. Мир поглотил океан, и теперь вам предстоит возглавить группу выживших, строящих вертикальный город на последнем клочке суши. Но есть нюанс: каждое здание может рухнуть. Физически.
Игра предлагает систему строительства, основанную на реальной физике, где важно учитывать вес, баланс и поддержку сооружений. Неудачная конструкция — и ваш город может сложиться, как карточный домик. Зато успешные архитектурные решения позволят вам добраться до редких ресурсов или рационально использовать пространство.
Управление колонией — не менее сложная задача. На борту — инженеры, моряки, рабочие, каждые со своими нуждами и возможностями. Принимать решения придется постоянно: кого накормить, кому отказать, когда применить силу, а когда проявить сострадание.
Каждая сессия — это новая история с уникальными событиями: штормами, восстаниями, таинственными находками и, конечно же, риском обрушения. All Will Fall — это не просто игра про строительство, это выживание на грани катастрофы, где каждое решение может стать последним.
аа вертикальное дрочево добралось до градостоительства. толи смеяться толди плакать. хотя если физика там будет адекватная то вполне простительно