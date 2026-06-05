Градостроительный симулятор All Will Fall уже отбил затраты на разработку и маркетинг

Ровно два месяца назад, 3 апреля 2026-го, издатель tinyBuild и студия All Parts Connected отправили в релиз All Will Fall — симулятор постройки городов посреди океана. Как выяснилось, за минувший срок игра успела окупить все затраты.

О коммерческом успехе All Will Fall на днях объявил издательский продюсер tinyBuild Артем Сафаров в LinkedIn. Выручку игры он не раскрыл, но если верить данным сервиса Gamalytic, то к началу июня градостроитель заработал примерно 2,4 млн долларов.

Зато Сафонов поделился рядом других цифр:

продажи All Will Fall недавно превысили 100 тысяч копий;

помимо этого сейчас на счету игры более 500 тысяч вишлистов;

разработка All Will Fall заняла два года. За это время tinyBuild и All Parts Connected провели более 20 плейтестов, а после релиза они уже выпустили 21 патч.

All Will Fall доступна только на ПК через Steam.