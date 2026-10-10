Для классических Аллодов создают открытый движок AgainROM написанный силами ИИ-агентов

На платформе GitHub появился проект AgainROM, представляющий собой полностью открытый движок для культовой отечественной ролевой стратегии "Аллоды: Печать тайны" 1998 года выпуска. Проект разрабатывается на языке программирования Go под свободной лицензией GPL-3.0. Главная цель инициативы заключается в переносе классической игры студии Nival на современные платформы без использования оригинального закрытого исходного кода.

Ключевой технологической особенностью разработки стал метод ее реализации. Практически всю практическую работу по декомпиляции исполняемых файлов, исследованию форматов данных и написанию кода выполняют автономные ИИ-агенты. Человек в данном процессе не пишет код напрямую, а лишь формулирует задачи, направляет вектор разработки и проверяет поведение виртуального мира в сравнении с первоисточником. Все подтвержденные инженерные находки документируются в публичной исследовательской базе под свободной лицензией CC BY 4.0.

AgainROM это попытка воссоздать движок Аллодов с помощью реверс-инжиниринга оригинальных игр без доступа к их исходному коду. Особенность проекта в том, что всю техническую работу выполняют ИИ-агенты. Идея доведена до того, что человек не вмешивается в техническую реализацию, а лишь направляет процесс и оценивает результат, сравнивая игру с оригиналом.

- Автор проекта AgainROM

Архитектура AgainROM построена по принципам проекта OpenMW. Движок не содержит в себе защищенных авторским правом игровых материалов и требует наличия легально приобретенной копии, доступной на площадке GOG. Приложение в режиме чтения считывает карты, текстуры, звуки, музыку и вступительные ролики из каталога оригинальной игры, поддерживая как русскоязычный релиз, так и международную версию Rage of Mages. Разработчики уже обеспечили работу клиента на 64-битных системах Windows и macOS, включая компьютеры на базе чипов Apple Silicon.

На текущей стадии в движке полноценно функционируют сюжетная кампания, города, магазины, наемники в тавернах, боевая система и заклинания. Особое внимание создатели уделили совместимости сохранений. Движок без проблем открывает старые сохранения оригинальной игры 1998 года и записывает новые данные в идентичном бинарном формате, позволяя свободно переносить прогресс между старым и новым клиентами.

Помимо точного повторения классических механик авторы внедрили ряд полезных улучшений игрового процесса. В игре появилась активная пауза по клавише 0, быстрое сохранение на F4 и быстрая загрузка на F9, автоматические сейвы на старте миссий и подсветка разбросанных по карте мешков с добычей по кнопке Z. Окно игры теперь можно масштабировать под любое разрешение экрана, отдых в таверне корректно обновляет ассортимент у местных купцов, а бонусы экипировки способны поднимать навыки персонажей выше базового предела в 100 единиц.

Разработка ведется в крайне высоком темпе, а новые версии выходят буквально каждые несколько часов. В актуальных сборках линейки 0.104.0 создатели уже заложили техническую основу для сиквела "Аллоды II: Повелитель душ", проанализировав все 46 карт его сюжетной кампании и настроив работу заклинаний. В долгосрочные планы проекта также входят развитие инструментария для модификаций и полноценный сетевой режим.