"Аллодам Онлайн" исполнилось 17 лет. Разработчики запустили событие "Улыбка судьбы"

«Аллоды Онлайн» отмечают свой семнадцатый день рождения. 15 октября 2009 года серверы нашей игры открылись для всех желающих.
День рождения игры
Начиная с 15 октября, в игре будет проходить целый ряд мероприятий, в которых игроков приглашают поучаствовать.
В столичные порты прибыли Монетных дел мастера, которые помогут вам попасть на линкор «Затмение», превращённый Смеяной на время Юбилея в самый настоящий круизный лайнер, а также предложат различные праздничные сувениры, уникальные костюмы с прошлых лет и новое «Облачение багряного триумфа».
На «Затмении» игроков ждёт целая праздничная программа:
- Полёты на планерах:
- Кулачные бои:
- Туры на астральных кораблях к Святой Земле:
- Лотерея, в которой можно выиграть Юбилейного льва, Юбилейную печку-буржуйку и множество юбилейных монет.
До 22 октября для игроков с бесплатных серверов появится возможность приобрести у Мастеров различные временные сборники и прочие полезные товары из ассортимента Лавки Редкостей.
Улыбка судьбы
В день рождение игры на всех серверах будет действовать событие - Улыбка судьбы, когда в двое увеличена получаемая награда:
- Опыт для персонажа:
- Репутация:
- Гильдийский авторитет:
- Внутриигровая валюта, получаемая с заданий неигровых персонажей, так и во время внутриигровых событий:
Сокровища драконов
Во время юбилея всем персонажам, начиная с 20-го уровня и старше, будет доступно командное сражение «Сокровища драконов». Победители получат юбилейные монет: медные, серебряные и золотые, которые можно потратить на покупку сувениров у соответствующих торговцев.
Подарки
Разработчики игры дарят всем игрокам, достигшим 20 уровня, подписочных серверов 1 неделю подписки, а игрокам бесплатных серверов - 200 премиальных кристаллов.
Празднования закончатся 15 ноября в 12:00 по московскому времени.
17 лет назад убили отличную серию игр в угоду очередному поганому ММОищу.
Когда уже некролог по игре выйдет….
До 4 патча еще можно было играть, а дальше совсем уже трэш, угар и содомия началась.