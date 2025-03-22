Аллоды онлайн: Дорожная карта на 2025 год и ответы на вопросы

Дорожная карта
Друзья, представляем вашему вниманию дорожную карту, где вы сможете увидеть основные изменения и нововведения, которые ожидают вас в течение 2025 года. Многие изменения будут сопровождаться отдельными анонсами, поэтому, не волнуйтесь, мы поделимся с вами всей имеющейся информацией!
Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.
Вопросы и ответы
- В: Арена Героев когда появится? Или потеряли ее навсегда?!
О: Работу над Ареной пришлось временно отложить, но мы обязательно к ней ещё вернёмся.
- В: Я правильно понял, что баланс классов с конца дорожной карты 2024 переехал аж на конец 2025?
О: Некоторые классы получат изменения уже в 16.1, в карте это отмечено. Остальные изменения пришлось немного отложить, чтобы игроки получили более качественный контент, пусть и чуть позже чем изначально планировалось.
- В: Планы на DirectX 11 похоже совсем почили.
О: Да нет, не почили. Основные работы по нему планируется закончить уже в течение следующего месяца, после чего они перейдут в финальную стадию для отладки, полишинга и расширенного внутреннего тестирования. Больше подробностей и конкретики, я думаю, появится уже к началу лета.
- В: Объединение подписочных серверов всё ещё не планируется? Ждёте когда с ЗУ последние полторы калеки сами собой отвалятся или на Нитку перекочуют?
Будет ли корректироваться бонус господства некоторых классов, в частности, паладина?
О: У нас нет планов по объединению серверов.
Ближайшие правки классов описаны в дорожной карте - это улучшения некроманта, друида и оптимизация всех демонолога.
- В: Сетовые шмотки? Или 5 месяцев мало?
О: Как написано в первом пункте дорожной карты, мы планируем выпустить комплекты снаряжения уже в ближайшее время.
- В: А с профессиями что то будет?
О: У нас пока не планов по изменению профессий.
всего 6 игоков? ну да не удивительно