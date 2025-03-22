Аллоды онлайн: Дорожная карта на 2025 год и ответы на вопросы

Дорожная карта

Друзья, представляем вашему вниманию дорожную карту, где вы сможете увидеть основные изменения и нововведения, которые ожидают вас в течение 2025 года. Многие изменения будут сопровождаться отдельными анонсами, поэтому, не волнуйтесь, мы поделимся с вами всей имеющейся информацией!

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.

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