"Аллоды Онлайн" готовятся к новой главе - обновление "Кровь королей" продолжит основную историю

Студия и издатель Astrum Entertainment анонсировали крупное обновление «Кровь королей» для MMORPG Аллоды Онлайн. Игроков ждёт новая локация, свежие задания и развитие центрального сюжета, который теперь продолжится на затерянном аллоде Кваторе, расположенном в сердце Кании. Здесь между тремя фракциями развернётся ожесточённая борьба за власть и влияние.

По словам разработчиков, обновление будет интересно как ветеранам, решившим вернуться после перерыва, так и новичкам, которые только начинают знакомство с миром игры — система прогрессии позволит быстро прокачаться и включиться в события.

В «Крови королей» появятся новые цепочки квестов, уникальные боссы и финал 17-й главы истории. Кроме того, разработчики пересмотрят баланс, добавят свежие костюмы и ауры, которые можно будет получить за достижения в Героических и Астральных приключениях.

Astrum Entertainment уже поделилась планами на будущее: в 2026 году команда сосредоточится на визуальных улучшениях и расширении классовых возможностей, чтобы сделать игру ещё более динамичной и современной.