Аллоды Онлайн: Началось браузерное событие "Уха по-гибберлингски"

Друзья, вы когда-нибудь варили уху? Если нет, то нестрашно! У вас будет шанс помочь семейке гибберлингов сварить лучшую уху во всем Сарнауте в новом браузерном событии!
Обращаем ваше внимание, что срок хранения награды, после того, как игрок заберет ее с почты – 48 часов. Для полноценного погружения в мир ухи и гибберлингов, принимать участие в событии с мобильных устройств не рекомендуется.
Событие завершится 28 сентября в 12:00 по московскому времени.
Возвращался в эту игру через каждые 2 года - проект лишен нормального руководства, они не желают его возрождать, только доить...
Эхх, сколько лет играл... Помню 9.0 пирамиду
Помню ЗБТ и ОБТ. Затем была одна коричневая масса... И по большому счёту, она была связана с тем, что разработчики пошли на поводу у определённой прослойки игроков и загнали игру в то состояние, в котором она прибывает сейчас и из которого её невозможно достать без полного перезапуска (включая полностью переработанную всю гейм-механику).