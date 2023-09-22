Аллоды Онлайн: Началось браузерное событие "Уха по-гибберлингски"

Друзья, вы когда-нибудь варили уху? Если нет, то нестрашно! У вас будет шанс помочь семейке гибберлингов сварить лучшую уху во всем Сарнауте в новом браузерном событии!

Обращаем ваше внимание, что срок хранения награды, после того, как игрок заберет ее с почты – 48 часов. Для полноценного погружения в мир ухи и гибберлингов, принимать участие в событии с мобильных устройств не рекомендуется.

Событие завершится 28 сентября в 12:00 по московскому времени.