Аллоды онлайн: открытие сезона на Тропическом Атолле

Друзья! Племя Великой Черепахи поздравляет вас с наступающим летом и напоминает, что постоянно носить тяжелые доспехи — вредно для позвоночника. Настоятельно рекомендуем периодически сбрасывать броню и подставлять тело горячему пляжному солнцу!

Лучше всего загар ложится на плечи на Тропическом Атолле — знаменитый курорт откроется уже 1 июня и будет ждать всех желающих! В этом году на Атолле вы найдете не только старые активности, но и новые развлечения, которые позволят получить классные награды.

Аттракционы

В июне гостей Тропического Атолла ожидают следующие активности:

Пузырьки.

В воздухе, над пляжем повисли загадочные переливающиеся пузырьки. Конечно, вы можете просто любоваться, но зачем, если можно повеселиться? Используйте «Лягушачий амулет», прыгайте как можно выше и лопайте пузыри! Особенно активных охотников на пузыри ждут интересные достижения. Дерзайте!

Надувательство!

Попробуйте надуть самый большой пузырь на побережье, но будьте аккуратны, ведь он может лопнуть в любой момент! Чтобы получить возможность надувать пузырьки, придется для начала их лопать ― рано или поздно в вашу сумку попадет предмет «Надувной пузырек», именно его вам и придется надувать. Надувшие самый большой пузырь с первого раза получат соответствующее достижение, но будьте внимательны: возможность получить достижение доступна только раз в день.

Награды

В июне станут доступны новые модели купальников, которые порадуют вас и ваших персонажей. Их выгодно дополнят прекрасные шлейфы из разноцветных бабочек. Они как верные спутники будут следовать за вами по пятам! Шлейфы можно будет приобрести у ловца бабочек Шошо Охрипшего, который находится возле сцены Кара-Оке.

Новые игрушки! Заключите другого персонажа в пузырек и посмотрите, как красиво он переливается на солнце, призовите спутника в виде огромного пузыря, выпейте мыльное зелье, которое позволит вам выпускать струи переливающихся мыльных пузырей!

Напоминаем, что игрушки можно получить только в качестве награды за достижения, поэтому поспешите собрать все достижения с июньскими пузырьками до того, как они сменятся на июльские активности!

В этому году на Тропическом атолле появился торговец напитками ― Коко Стаканчик. У него, за приемлемую цену, можно приобрести различные напитки, которые повышают характеристики персонажа и помогут вам в активностях нашей игры.

Напоминаем — на атолл вам помогут отправиться Путешественницы в столичном городе вашей фракции.

Тропический атолл станет доступен после окончания профилактических работ 1 июня.